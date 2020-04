Fable 4: Ist das erste Bild für das Xbox Series X-Spiel durchgesickert?

Fable 3 - (C) Microsoft

Redmond, USA – Seit Jahren kursieren Gerüchte, dass Microsoft Fable 4 in der aktiven Entwicklung bei Playground Games hat, dem Studio hinter dem von der Kritik gefeierten Rennsport-Franchise Forza Horizon. Die Fans warten immer noch auf eine offizielle Ankündigung, aber ein neues Bild, das online die Runde macht, hat einige zu der Annahme geführt, das der Titel bald für PC und Xbox Series X kommt.

Fable 4: Wurde der erste Screenshot durch ein YouTube-Video geleakt?

Das Bild wurde aus einem YouTube-Video von Quixel gezogen und zeigt das Megascans Ecosystem-Tool, das mit Unreal Engine verwendet wird. Die Photogrammetrie-Technologie wird Berichten zufolge bei der Entwicklung des Rollenspiels von Playground verwendet, das angeblich Fable 4 ist. Das Video zeigt ein Bild einer Fantasiestadt, das dem Kunststil früherer Fable-Spiele ähnelt, was zu Spekulationen darüber geführt ob es ein Screenshot aus Fable 4 ist.

In good quality pic.twitter.com/KxHuaXjONO — Psycobaker 12Tflops RDNA2 VRS DirectML Mesh Shader (@NilOggier) April 17, 2020

Während es möglich ist, dass dies ein Bild aus dem kommenden Spiel ist, ist die wahrscheinlichere Erklärung, dass es einfach eine Art Tech-Demo ist, um die Megascans-Technologie zu demonstrieren. In Anbetracht dessen sollten Fans nicht viel Wert darauf legen, dass dies legitimerweise Fable 4 oder sogar ein Videospiel der nächsten Generation ist, das sich überhaupt in der aktiven Entwicklung befindet. Wenn Playground Games diese Technologie verwendet, könnte das Bild eine Vorstellung davon geben, wie das nächste Spiel in der Action-RPG-Serie von Microsoft aussehen könnte.

Microsoft plant zwei digitale Veranstaltungen für die Xbox Series X in den kommenden Monaten

Glücklicherweise müssen Fans möglicherweise nicht zu lange warten, um mehr über das lang erwartete Rollenspiel zu erfahren. Andere Gerüchte im Internet besagen, dass Microsoft sich bereits im nächsten Monat auf einige Xbox Series X-Spiele ankündigt, wobei eines davon eben Fable 4 sein könnte. In Anbetracht dessen erhalten Fans möglicherweise eher früher als später einen legitimen ersten Blick auf das Spiel.

Dies setzt natürlich voraus, dass es sich noch in der Entwicklung befindet. Obwohl Leckagen aus seriösen Quellen behauptet haben, dass Playground Games Fable 4 macht, ist es immer möglich, dass diese Quellen falsche Informationen erhalten haben oder dass sich Pläne während der Entwicklung geändert haben. In Anbetracht dessen ist es möglich, dass Playground Games an einer anderen Microsoft-Marke arbeitet oder sogar eine völlig neue Spielemarke erstellt. Letztendlich werden die Fans es nicht genau wissen, bis Microsoft beschließt, den nächsten Titel von Playground Games zu enthüllen.

Quelle: Reddit