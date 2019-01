Wie wir wissen ist nach 6 Jahren die Dienstzeit von PlayStation 4 und Xbox One bald zu Ende. Die nächste Konsolen-Generation mit PlayStation 5 und Xbox Scarlett steht vor den Toren. Es ist also logisch das sich einige Spieleentwickler bereits damit beschäftigen. Wie eine Abfrage der GDC zum aktuellen Stand zeigt, sind es 16% aller abgefragten Spieleentwickler, die bereits an Games für die nächste Generation arbeiten. Zwei Prozent von 4000 Umfrage-Teilnehmern arbeiten ausschließlich für die Next-Gen!

Doch die Zahl könnte man durchaus „höher“ deuten. Immerhin wissen von den 4000 abgefragten Spieleentwickler nicht ob sie für die aktuelle oder die nächste Konsolen-Generation entwickeln. Dabei dürfte es sich um Videospiele handeln die 2020 bzw. 2021 erscheinen werden. 46% sind sich sicher für die aktuelle Generation zu entwickeln.

Zu den zwei Prozent ausschließlich für die Next-Gen entwickelten Studios gehören wahrscheinlich First-Party-Anbieter von Sony und Microsoft dazu. Zum Beispiel wissen wir von Playground Games das sie für die nächste Xbox-Generation etwas in Arbeit haben. Für PlayStation 5 kennen wir schon einige Namen, welche wir in einem Gamer-Blog zusammengefasst haben.

Bethesda’s kommende Rollenspiel, The Elder Scrolls 6, gehört zur Kategorie, welche erst für PS5 und Xbox Scarlett erscheint, aber auch Insomniac wird an einer Fortsetzung zum erfolgreichen 2018er-Titel Spider-Man arbeiten.

Es gibt aber auch eine Schattenseite für große Grafikpower und riesige Spielewelten. Kleinere Studios werden es immer schwieriger haben ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nintendo bietet ein spannendes Nindie-Programm, und ist auch gut darin, aber wenn man sich eine „Power-Konsole“ wie eine PlayStation 5 oder Xbox Scarlett holt, wird man sich nicht mit Pixel-Abenteuer zufrieden geben. Die Ansicht eines kleinen Entwicklers ist daher nicht unbegründet.

Quelle: GDC (PDF)