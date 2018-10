Wann die PlayStation 5 und die nächste Xbox, Xbox Scarlett, starten werden ist noch ungewiss. Obwohl einige Analytiker schon für alles eine Antwort parat haben, denken wir doch eher vorsichtig und rechnen mit neuen Konsolen nicht vor 2021. Aber was bedeutet das eigentlich für die Games-Entwickler? Immer noch schönere und bessere Games. Hat eigentlich einmal jemand damit kalkuliert, dass da nicht viele übrig bleiben?

Erst kürzlich sprachen die Kollegen von Gamingbolt mit dem Entwickler Storm in a Teacup, welche aktuell an Close to the Sun beschäftigt sind, welches auf der Unreal 4-Engine basiert und im ersten Quartal 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen wird. Dabei wurde auch über die nächste Konsolen-Generation gesprochen.

Was erwartet sich der Entwickler? Neben „mehr Rechenleistung und noch schnelleren Arbeitsspeicher“ auch einige Probleme. „Die Gamer wollen immer mehr. Jahr für Jahr.“ Eines der großen Nachteile die der relativ kleine Entwickler sieht: Ein Erfordernis von noch größeren Budget! Aber woher nehmen?

Es ist alles gut und schön, mehr Power zu haben und größere Spiele zu erstellen. Wenn es darum geht, das Medium voranzutreiben, gibt es keine Garantie dafür, dass die Spieler alles bekommen.

Bianchi erklärt: „Dadurch ist mehr Macht zwar schön, aber es macht uns nicht unbedingt das Leben leichter – es riskiert sogar, dass den Spielern etwas versprochen wird, was nur die größten Studios bieten können, wenn das nicht bereits der Fall ist. „Als ich in der Filmindustrie gearbeitet habe, hatten wir ein Sprichwort: Je mehr Macht du uns gibst, desto mehr werden wir die Dinge schicker machen, und am Ende wird es dich mehr kosten.“ Was für eine schöne, aber stressige Welt, in der wir leben, haha.“

Nachdem wir erst kürzlich über die Schließung von Telltale Games berichtet haben, sicherlich ein guter Kommentar zur aktuellen Lage. Mit dem Release eines Red Dead Redemption 2 oder aber auch Call of Duty Black Ops 4 in diesem Monat erleben wir sicherlich die beste Auswahl für High-End-Gaming. Aber dürfen wir dadurch alles andere damit vergleichen? Nintendo macht uns den Weg vor, dass Grafikleistung nicht alles ist.

Sollten wir vielleicht Gaming wieder mehr als Kunst sehen, oder ist atemberaubende Grafik-Pracht doch alles? Sagt es uns in den Kommentaren!