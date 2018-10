Wie ein Tweet von Xbox France bestätigt, wird Red Dead Redemption 2, welches am 26. Oktober 2018 für Xbox One (X) und PlayStation 4 (PRO) erscheinen wird, auf der Xbox One X native 4K-Auflösung unterstützen!

Damit wird das Open-World-Spiel in Ultra HD auf der High-End-Konsole spielbar sein. Sony ist uns noch die Antwort schuldig, wie es auf der PlayStation 4 PRO aussehen wird. Damit bestätigt uns der Tweet das Red Dead Redemption 2 auf der höchstmöglichen Grafikeinstellung auf der 4K-fähigen Konsole gezeigt wird. Unklar ist noch ob die PS4 PRO hochskaliert oder ob ebenfalls natives 4K dargestellt wird. Erste Aussage wird der nicht ganz so leistungsstarken Konsole, gegenüber der Xbox One X, eher zutreffen.

Ähnlich wie Grand Theft Auto 5, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die technischen Grenzen der Xbox 360 und der PlayStation 3 verschoben hat, will Rockstar mit Red Dead Redemption 2 die Messlatte für visuelle Darstellungen auf Konsolen erneut höher legen. Das Studio hat ein In-House-Upgrade der RAGE-Engine durchgeführt, die intern in HDR läuft, so dass die Entfernung und das visuelle Detail unübertroffen sind.

Sony hat sich zu den Möglichkeiten von Red Dead Redemption 2 geäußert und bemerkt, dass „4K-HDR-TV-Besitzer von verbesserter Grafik und optimierter Leistung für ein atemberaubend scharfes und detailliertes Aussehen (im Vergleich zu einem PS4-System) profitieren werden.“