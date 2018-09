Multiplayer – Zombies – Battle Royale. Das verspricht der offizielle Gameplay Launch-Trailer von Call of Duty: Black Ops 4.

Mit stilsicherer Musik von Diplo und unter dem Motto „The World goes BLACK“ ist Entwickler Treyarch ein wirklich guter Trailer gelungen!

Kauftipp:

Call of Duty: Black Ops 4 - Pro Edition [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 129,99 bestellen

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.