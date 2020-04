Xbox Series X: Die Liste der Starttitel ist möglicherweise kleiner als erwartet

Xbox Series X mit Controller - (C) Microsoft

Aktuell kennen wir nur sehr wenige Xbox Series X-Starttitel. Die Liste ist noch sehr klein. Natürlich wird uns Microsoft noch nicht alles verraten haben, was uns mit dem Start der nächsten Konsolen-Generation erwartet. Wie wir vor wenigen Wochen erfahren haben, werden viele Titel, die für die XSX erscheinen, die ersten zwei Jahre auch für die Xbox One verfügbar sein. Trotzdem dürfe die Starttitel-Liste für die Xbox Series X wesentlich kleiner als, als jene für die Xbox One im Jahr 2013.

Das Thema wurde diese Woche von Xbox-Chef Phil Spencer während einer Episode von IGNs Xbox-zentriertem Podcast Unlocked angesprochen. Dort erklärte er seine Überzeugung, dass die Startaufstellung der Xbox One zu groß war. “Es hilft niemandem wirklich, acht Spiele an einem Tag zu starten”, sagte er.

Während es für eine Konsole hilfreich ist, stark anzufangen, machte Spencer deutlich, dass er mehr daran interessiert ist, Dinge zu beschleunigen, um „die Dynamik der Plattform“ aufrechtzuerhalten und „einen anhaltenden Strom großartiger Spiele“ sicherzustellen. Heißt, in kurzer Form: Microsoft wird kontinuierlich Titel starten. Nicht alle auf einmal.

Aus der Sicht der Dinge sieht es so aus, als ob Microsoft beim Start der nächsten Xbox plant, Qualität vor Quantität zu setzen, ähnlich wie die Nintendo Switch. Die Nintendo-Konsole hat vor allem wegen The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen starken Start gehabt. Dies ist ein Trick, den Microsoft möglicherweise auch ausführen könnte, da der mit Spannung erwartete Halo Infinite die Startaufstellung der Konsole anführt. Quasi der Killer-Titel für die Xbox-Plattform.

Xbox Series X Starttitel, die bestätigt wurden:

Die Xbox Series X soll in dieser Weihnachtszeit starten. Genauer gesagt vor Thanksgiving, wie einige Gerüchte sagen.

Der Preis der Konsole bleibt “agil”. Was auch immer Phil Spencer damit meinte, wie ihr in dieser Meldung nachlesen könnt.