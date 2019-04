Die Knights of the Old Republic-Titel sind für viele Fans die besten Star Wars-Spiele überhaupt. Die Rollenspiele von BioWare und Obsidian Entertainment konnten einfach überzeugen und genießen noch heute Kultstatus. Ein drittes Spiel, Knights of the Old Republic 3, der Serie war in Planung, wurde letztendlich abgesagt, aber nicht bevor Storydetails herausgearbeitet wurden.

Chris Avellone, ein ehemaliger Obsidian-Entwickler, der an KotOR 2 und der Pre-Production bei KotOR 3 gearbeitet hat, sprach kürzlich mit VG24/7 über das abgesagte Spiel. Nach Angaben von Avellone war Obsidian bereit, ein drittes Spiel der Serie zu erstellen und so weit, eine Story-Prämisse für das Spiel zu entwickeln.

Das dritte Spiel hätte sich auf den Spielcharakter Revan bezogen und den Kampf zu den wirklich alten Sith-Lords. Diese waren weitaus erschreckender als die Darths, die man kennt. Diese wären richtige Monster gewesen mit einem beträchtlichen Maß an mehr Macht. Eine interessante Idee!

Wir kennen das Ende der Geschichte! Knights of the Old Republic 3 kam nie heraus. Verschiedene Entwickler bei Obsidian und BioWare haben in den letzten Jahren Interesse an der Herstellung eines KotOR 3 gezeigt. Jedoch sieht es nicht so aus, als würde das Projekt jemals in Entwicklung gehen. Nachdem Obsidian bei Microsoft angedockt hat, sehe ich noch weniger „Hoffnung“. Eigentlich gar keine mehr!

Avellone ist derzeit ein freiberuflicher Autor und Designer bei Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dying Light 2 und Respawn’s Star Wars Jedi: Fallen Order. In Star Wars Jedi: Fallen Order kehrt Avellone in die weit entfernte Galaxie zurück. Der Titel bekam diesem Wochenende während der Star Wars Celebration seinen ersten Trailer.