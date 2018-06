Phil Spencer hat vor wenigen Aufgenblicken der Xbox-Pressekonferenz auf der E3 auf der Bühne gestanden, um ein Update über einige neu erworbene Studios zu geben.

Zunächst hat Microsoft ein brandneues Studio namens „Initiative Games“ in Santa Monica eingerichtet. Außerdem haben sie Undead Labs (State of Decay 2), Playground Games (Forza Horizon-Serie), Ninja Theory (Hellblade und DmC) und Compulsion Games (We Happy Few) erworben.

Microsoft möchte wohl gegenüber Sony mit den vielen exklusiven Entwicklern einholen.

Gut so! Es bleibt spannend.