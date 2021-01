Animal Crossing und FIFA 21 waren die meistverkauften Games 2020 in Deutschland

Animal Crossing: New Horizons der Charts-Stürmer - (C) Nintendo

Deutschland – Blickt man auf das Jahr 2020 zurück, dann gibt es einige Abweichungen in den Jahrescharts der einzelnen Länder. In den USA führten gleich zwei Call of Duty-Titel die Charts an. Die Deutschen gehen es etwas gemütlicher an mit Animal Crossing: New Horizons, dass auf Platz 1 kommt. Dahinter die Controller-zerstörende Fußball-Simulation FIFA 21.

Game.de berichtete über die monatlichen Verkaufsauszeichnungen aufgrund der Verkaufsdaten die der GfK übermittelt wurden. Demnach konnte Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch über 1 Million Verkäufe in Deutschland verzeichnen. Der einzige andere Titel, der das auch geschafft hat, ist FIFA 21. Basierend auf den Daten hat Nintendo jedoch keine digitalen Verkäufe geteilt, demnach gibt es noch mehr deutsche Spieler der Lebenssimulation.

Trotz seines späten Releases im Dezember konnte Cyberpunk 2077 über 500.000 Stück verkaufen, allerdings auch hier ohne digitale Verkäufe. Vor allem die PC-Version wurde sehr wahrscheinlich meistens digital heruntergeladen via GOG und Steam.

Ebenfalls über diese Schwelle der halben Million kamen The Last of Us 2 (PS4) und Assassin’s Creed Valhalla. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales konnte die 200.000-Marke überschreiten und 51 Worldwide Games, Just Dance 2021 und Hyrule Warriors: Age of Calamity die 100.000-Marke.

Animal Crossing: New Horizons war 2020 nicht aufzuhalten

Kein anderes Spiel verkaufte sich weltweit öfters, als die Lebenssimulation von Nintendo. Das Spiel erschien mitten in der Covid-19-Pandemie, als sich plötzlich viele neue Videospieler fanden. Auch die Nintendo Switch war zu diesem Zeitpunkt monatelang ausverkauft. Die Situation entspannte sich erst Ende des Sommers 2020. Das Spiel wird von Jung und Alt geliebt.