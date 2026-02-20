Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1 – Was Nintendo jetzt gefixt hat

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz nach dem großen Update 3.0 im Januar hat Nintendo bereits nachgelegt. Version 3.0.1 von Animal Crossing: New Horizons ist seit dem 18. Februar 2026 für Switch und Switch 2 verfügbar. Kein neues Gameplay, keine neuen Möbel. Aber ein paar Fehler, die so richtig genervt haben, sind damit vom Tisch.

Was wurde behoben?

Einer der grössten Bugs betraf Resettis Aufräuhmfunktion. Wer das Maskottchen gebeten hat, die Insel zu ordnen, riskierte, dass Zäune ihre Anpassung veränderten, sich duplizierten oder Gegenstände einfach verschwanden. Dieser Fehler ist mit 3.0.1 behoben. Ebenfalls gefixt wurde ein Slowdown, der nach dem Verlassen des Inselhotels auftrat. Das Spiel lief in manchen Situationen merklich langsamer als normal, was besonders auf der Switch 1 aufgefallen ist.

Timmy und Tommy blieben in Nooks Laden manchmal einfach stehen und hörten auf, der spielenden Person zu folgen. Auch das ist Geschichte. Wer beim Steineschlagen das Timing perfekt getroffen hat, sah Gegenstände manchmal vor dem Aufprall aus dem Fels fliegen. Auch dieser kleine Knobelmoment ist jetzt korrigiert.

Switch 2 bekommt Extra-Korrekturen

Für alle, die Animal Crossing: New Horizons auf der Switch 2 spielen, gibt es zwei zusätzliche Anpassungen. Erstens wurden Wolken am Horizont korrekt ausgerichtet. Zweitens und das war wirklich dringend, wurde die Controller-Vibration gedrosselt. Die HD-Rumble-Intensität des Switch-2-Controllers war nach dem 3.0-Update so stark ausgefallen, dass Spielerinnen und Spieler nach längeren Sessions über tauben Händen klagten. Die Stärke wurde nun auf das Niveau der originalen Switch angeglichen.

Was steckt dahinter?

Nintendo hat seit 2021 kaum noch etwas an New Horizons verändert. Dass das Studio jetzt so zeitnah nachpatcht, zeigt, wie aufmerksam die Reaktionen auf das 3.0-Update verfolgt wurden. Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa erklärte gegenüber Aktionären, das Unternehmen wolle die Spielerbasis aktiv halten, bis ein neues Animal Crossing erscheint. Wann das sein wird, ist noch offen. Analysten schätzen 2027 als realistischsten Zeitpunkt ein.

