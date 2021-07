The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – noch mehr Verbesserungen im Titel

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - (C)Nintendo

Erst kürzlich haben wir über die Verbesserungen in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD berichtet. Nun überrascht uns die von Nintendo nicht angekündigte Verbesserung des Kamerasystems und noch zwei weitere Verbesserungen sind uns jetzt bekannt.

Das neue Kamerasystem

Mit dem neuen Kamerasystem lässt sich die Kamera mittels Analog-Stick um Link herum schwenken. Aktiviert wird das ganze mit gehaltenem L-Button. Aufgrund der damaligen Steuerung von The Legend of Zelda: Skyward Sword auf der Nintendo Wii mit der Wii Remote und dem Nunchuk war dies aufgrund nur eines Analog-Sticks nicht durchführbar. Dieser wurde nämlich um Link herumzusteuern verwendet. Erst jetzt mit der Nintendo Switch verfügt die Steuerung über zwei Analog-Sticks weswegen die Kamera nun in alle Richtungen frei geschwenkt werden kann.

Das Video

Im folgenden Video auf Twitter könnt ihr die neue Kamerafunktion im Gameplay verfolgen:

Zwei weitere Verbesserungen

Zwei weitere Verbesserungen die uns erst jetzt bekannt sind:

Turtorials lassen sich überspringen

Automatische Speicherung

Im Klartext bedeutet das, dass das die Turtorials des Titels sich komplett überspringen lassen. Weiters erleichtert die Automatische Speicherung, dass sollte man längere Zeit nicht bei den Vogelstatuen gespeichert haben, trotzdem nicht alles futsch ist.

Die bisherig angekündigten Verbesserungen

Nintendo hat zuvor folgende Verbesserungen versprochen:

Mehr Leistung

Verbesserte Bewegungssteuerung mithilfe der Joy-Con Controller

Brandneue Knopfsteuerung, die einen anderen Spielstil ermöglicht

Diverse Verbesserungen des Spielerlebnisses, u. a. verbesserte Spielertutorials und allgemeine Hilfestellung während des Abenteuers

Wie viel besser The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sein wird, dürfen wir schon übermorgen erfahren. Am 16. Juli 2021 ist es so weit. Bei den bisherigen Vorbestellungen war der Titel jedenfalls ganz vorne dabei.

