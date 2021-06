GameStop: die am meisten vorbestellten Titel der E3-Messe

E3 2021 - (C) Xbox, E3

Der Videospielhändler GameStop hat eine Auflistung der Vorbestellungen seit der E3-Messe veröffentlicht, die für einige Überraschungen sorgt.

Nintendo dominiert

Nintendo hat es geschafft sich heuer gegen die Konkurrenz von Sony und Microsoft durchzusetzen. Gleich die ersten fünf Plätze der Charts gehören Nintendo allein.

Die vorbestellten Titel

Die bei GameStop meisten vorbestellten Titel seit der E3-Messe mit Titel, Entwickler und Release-Datum:

Metroid Dread (Nintendo), 8. Oktober 2021 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo), 16. Juli 2021 Mario Golf: Super Rush (Nintendo), 25. Juni 2021 Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (Nintendo, The Pokémon Company), 19. November 2021 Mario Party Superstars (Nintendo), 29. Oktober 2021 Marvel’s Guardians of the Galaxy (Square Enix), 26. Oktober 2021 Far Cry 6 (Ubisoft), 7. Oktober 2021 Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Tuque Games), 22. Juni 2021 Madden NFL ’22 (EA Tiburon), 20. August 2021 Pokémon Legends: Arceus (Nintendo, The Pokémon Company), 28. Januar 2022

Die Spitze der Charts

Ganz an der Spitze liegt Nintendo. Obwohl Super Mario, The Legend of Zelda und sogar Pokémon Titel vertreten sind, befindet sich keines dieser Franchises auf Platz 1. Metroid Dread wurde am meisten vorbestellt. Erst dann folgen Titel wie The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush, Mario Party Superstars und Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Das zeugt davon wie sehr die Welt eigentlich auf einen neuen Metroid Titel gewartet hat. Wir sind bereit!

Quelle: screenrant.com