Ein Spieler hat eine ungewöhnliche Entdeckung in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gemacht. Er hat ein Gebiet entdeckt, dass fast eine exakte Nachbildung eines ganzen Dorfes aus The Legend of Zelda: Wind Waker darstellt.

Wie John von GameXplain ausführlich beschrieben hat, ist der Ort Lurelin Village, der sich in der südöstlichen Ecke der Weltkarte von Breath of the Wild befindet, ein Faksimile von Outset Island, dem Startort in Wind Waker.

Während das Layout und der Stil der Gebäude es detailverliebten Zelda-Fans klar machen würden, ist es die sehr hohe Leiter, die zu einer Aussichtsplattform führt, die das Spiel verrät.

Während die Spieler Lurelin Village mit ziemlicher Sicherheit schon einmal besucht haben, wurde seine Hommage an Wind Waker bisher im Internet nicht allgemein anerkannt. Nach etwas mehr als zwei Jahren ist das Geheimnis bei Nintendo geblieben.

Dank der Ankündigung der Fortsetzung von Breath of the Wild auf der E3 2019 sind wir alle im Zelda-Wahnsinn.