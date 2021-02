The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Debug Level und unbenutzte Items entdeckt!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - ©Nintendo

Ein Fan hat einen Debug Level von The Legend of Zelda: Breath of the Wild betreten und demonstriert wie man den Titel bei der Umsetzung erforscht haben muss. Dabei bekommen wir auch viele unbenutzte Waffen und Gegenstände zu sehen.

Debug Level

Debug Level sind dafür gedacht Titel in ihrer Entwicklung auszutesten. Mit der Erstellung eines Debug Levels nach den Vorlagen die der Modder und Fan Waikuteru in den Daten von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gefunden hat, haben wir eine Idee wie die Programmierer den Titel ausgetestet haben.

Unbenutzte Waffen, Nahrung und Materialien

Der Level bekam den passenden Namen MarioClubTestDungeon. Der Mario Club ist die offizielle Debugger Team von Nintendo. In dem Level können Physik, Items und Waffen in Ruhe getestet werden. Im Laufe des Videos bekommen wir auch unbenutzte Waffen, Nahrung und Materialien zu Gesicht. Wir werden auch Zeuge von einem Bug Boss Kampf. Später erleben wir auch wieder den Stoff aus dem die Albträume sind: einen Leunen. Aber bestaunt das Ganze am besten selbst im Video:

Neue Welt entdeckt!

Der Modder hat dabei auch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine neue Welt entdeckt wie er in den Kommentaren schreibt. Er meinte, dass er sich bald dazu äußern werde. Was vermutlich wieder neues Bildmaterial bedeutet.

Waikuteru ist kein Unbekannter. So hat er erst kürzlich in dem Titel den verstecken Schrein Nummer 136 entdeckt. Dafür, dass man nach 25 Jahren erst die Ur-Version mit unbekannten Gegenständen oder anderen Darstellungen von The Legend of Zelda: Ocarina of Time entdeckt hat, scheint das beim aktuellen The Legend of Zelda Titel deutlich schneller zu gehen. Weiter forschen!

Es scheint als ob die Fans das ganze Jahr des 35. Geburtstag von The Legend of Zelda feiern. Neben den noch unbekannten offiziellen Geschenken in Form von verschiedenen Releases, haben die Fans dieses Jahr schon auf eigene Faust viel Neues entdeckt: den angesprochenen unbekannten Schrein aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder die Ur-Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Der 35. Geburtstag und The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 können nun kommen.

