E3 2021: Diese Videospiele-Entwickler und Publisher sind mit dabei

E3 2021 - Bildquelle: e3expo.com

Seit Jahrzehnten feiern Spieler die E3 als eine Art Weihnachten. Nicht zu unrecht. Immerhin werden hier große Titel angekündigt, Gameplay-Trailer präsentiert und Demos gestartet. Während die letzte Show aufgrund der Pandemie abgesagt wurde kehrt die E3 im Jahr 2021 digital zurück. Und jetzt wissen wir auch mit welchen Unternehmen aus Welt der Videospiele.

Große Namen. Große Spiele. So kennen Gamer die E3. Auch die Liste für 2021 (via e3expo.com) enthaltet prominente Vertreter aus der Branche wie Nintendo, Xbox, Take-Two und Sega.

Es gibt auch einige kleine Entwickler und Publisher, die ebenfalls mitmischen. Das digitale Format ist noch ein Fragezeichen für Videospiele-Fans, daher wird es interessant sein zu sehen, wie erfolgreich die diesjährige Show wird.

Hier die vollständige Teilnehmerliste für die E3 2021:

Activision Publishing, Inc.

Amazon Game Studios

Bad Button Studio

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Bethesda Softworks

Capcom USA, Inc.

Click Entertainment

DvG

Deep Silver, Inc.

Epic Games Inc.

Funcom

GAMELOFT

GFUEL

GTR Simulator

GungHo Online Entertainment America

HORI USA

Hyperkin, Inc.

Kalypso Media Group

KontrolFreek

Limited Run Games

LGA Enterprises

NCSOFT

nDreams

NEXT LEVEL RACING

Nintendo of America Inc.

NVIDIA

PureArts

Oculus from Facebook

RDS Industries Inc.

Rebellion

SEGA

Square Enix, Inc.

Take-Two Interactive Software

Tastemakers

TECHNISPORT

THQ Nordic

Ubisoft Entertainment SA

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros. Games

Xbox

XSEED Games

Xsolla

Es gibt einige Aspekte dieser Teilnehmerliste, die man erwähnen sollte.

So ist Bethesda unabhängig von Xbox gelistet, was anscheinend bedeutet, dass das Studio möglicherweise weiterhin eigenständig präsentieren wird. Außer man macht für 2021 noch eine Ausnahme. Natürlich gibt es auch einige PlayStation-Fans die gleich spekulieren möchte, ob Starfield oder The Elder Scrolls 6 nicht auch für die PS5 kommt. Allerdings könnte dies auch geschuldet sein, weil Bethesda vor der Microsoft-Übernahme noch exklusive Deals mit Sony geschlossen hat.

Die namhaften Abwesenden wären Sony und EA. Obwohl die beiden Unternehmen unabhängige Shows seit Jahren veranstalten wäre es wieder einmal schön gewesen, wenn sie auch dabei wären. Beide Unternehmen werden wohl um den Zeitraum der E3 2021 ihre eigenen Shows abhalten. EA hat einiges heuer zu bieten, wie Battlefield 6. Aber auch Star Wars: Knights of the Old Republic soll eine Neuauflage erhalten.

Das erwartet Spieler bei der E3 2021

Die Veranstalter möchten Live-Pressekonferenzen und einem viertätigen Video-Stream bieten. „Die diesjährige Veranstaltung wird eine neu interpretierte und überaus engagierte digitale Erfahrung sein, die den Weg für so viel mehr im Jahr 2022 und darüber hinaus ebnet“, so die Veranstalter.

Die E3 2021 findet vom 12. bis 15. Juni 2021 statt.