Square Enix plant einige Ankündigungen auf der E3 2021

Nach einem Jahr Pause (aus unglücklichen, aber verständlichen Gründen) im Jahr 2020 kehrt die E3 im Juni diesen Jahres als digitales Ereignis zurück. Microsoft, Nintendo, Take-Two, Ubisoft, Capcom, Warner Bros und andere wurden als Teilnehmer der Veranstaltung bestätigt, aber einige große Namen fehlten bisher in dieser Liste. Einer davon ist natürlich Square Enix, aber auch wenn es derzeit nicht so aussieht, als würde das Unternehmen eine eigene Konferenz abhalten, werden sie noch einige Dinge bekannt geben müssen.

In einem kürzlichen Interview mit Nikkei Cross Trend sagte Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda, dass Square Enix plant, im Juni anstehende Projekte auf der E3 anzukündigen. Er ging natürlich nicht ins Detail, was diese Ankündigungen sein könnten, aber wir können zumindest sicher sein, dass es noch mehr Dinge in der Pipeline des Entwicklers gibt, die bald enthüllt werden.

Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal etwas über Final Fantasy 16 gehört haben und das Spiel soll dieses Jahr noch einige Updates erhalten. Daher ist es möglich, dass wir auf der E3 mehr darüber erfahren. In der Zwischenzeit ist die Exklusivitätsfrist für PlayStation von Final Fantasy 7 Remake abgelaufen. Vielleicht könnte das Spiel auch im Juni für Xbox und PC angekündigt werden. An diesem Punkt können wir kaum mehr als spekulieren, aber wir werden nach allen Updates Ausschau halten und werden uns bis zur E3 gedulden müssen.