Nintendo rechnet mit Rekorden: Kommt Breath of the Wild 2 noch 2021?

Laut einem neuen Bericht hat Nintendo ehrgeizige Ziele für das nächste Geschäftsjahr, einschließlich Rekord-Annahmen für Software-Verkäufe.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - ©Nintendo

Das Wichtigste in Kürze Nintendo erwartet im Geschäftsjahr 2021 mehr als 250 Millionen Spiele-Verkäufe

Switch Pro wird wohl vor dem Weihnachtsgeschäft 2021 starten

Breath of the Wild 2 könnte alle bisherigen Switch-Rekorde schlagen