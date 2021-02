The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in den Amazon Charts bereits ganz oben

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - (C)Nintendo

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD schafft es innerhalb weniger Tage, was viele Games nicht in Monaten schaffen: In den Amazon Verkaufscharts ganz oben zu sein. Ein anderer Nintendo Switch-Titel ist auf Platz 1, dann kommt schon das HD-Remaster des Wii-Zelda-Spiels.

Skyward Sword HD wurde während der letzten Nintendo Direct-Sendung angekündigt, und ist nun das zweitmeistverkaufte physische Spiel auf Amazon.de. Das ging schnell. Geschlagen geben muss sich das – in der Zeitlinie – „älteste“ The Legend of Zelda von Super Mario 3D World+Bowser’s Fury, dass am 12. Februar erschienen ist (Review in Arbeit).

Die Fans sind also nicht enttäuscht, dass Nintendo bei der letzten Direct-Sendung nichts über Breath of the Wild 2 gezeigt hat. Die Fortsetzung des Switch-Spiels soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen, aber anscheinend im zweiten Halbjahr. Immerhin wurden nur Titel gezeigt, die im ersten Halbjahr 2021 kommen werden, sowie Splatoon 3. Auch Remakes von Wind Waker HD und Twilight Princess HD sollen uns noch dieses Jahr erwarten. So viel Zelda wie im 35. Jubiläumsjahr gab es also noch nie!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist derzeit auf Platz 2 der Amazon Verkaufscharts. Zurecht oder nicht, dass müssen die Spieler selbst entscheiden. Immerhin gab es in den sozialen Medien auch kritische Stimmen über den vollen Preis für den Remaster-Titel. Die tolle Platzierung zeigt aber auch wie viele Vorbestell-Kunden das Action-Adventure angezogen hat. Immerhin kommt der Zelda-Remaster erst am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch auf den Markt. Bis dahin vergehen also noch ein paar Monate.

Der Vorbestell-Verkauf verlief sogar so gut, dass der Titel auf Amazon.de (Affiliate-Link) gar nicht mehr vorbestellbar ist. Es scheint als hätte man das zur Verfügung stehende Kontingent bereits erschöpft. Das heißt auch, dass der Erfolg von Skyward Sword HD durchaus größer hätte ausfallen können und Platz 1 daher nur eine Frage der Verfügbarkeit ist. Immerhin kann man sich auf die Liste setzen lassen, um über eine etwaige weitere Vorbestellung in Kenntnis gesetzt zu werden.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD feiert am 16. Juli 2021 seinen Release für die Nintendo Switch.