Nintendo Switch Pro: 4 Dinge, die wir gerne bei der Konsole sehen würden

Nintendo Switch

Erneut wurden Gerüchte zur Nintendo Switch Pro oder auch Super Nintendo Switch wach gerüttelt. Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg deuten darauf hin, dass die Nintendo Switch Pro im Juni in Produktion geht und Ende dieses Jahres herauskommen wird.

Das Gerät soll einen Oled-Handheld-Bildschirm haben und im angedockten Zustand 4K-kompatibel sein. Abgesehen von Hardwareänderungen gibt es jedoch einige Dinge, über die sich Gamer sicher auch freuen würden.

Ein Achievement System

Erfolge und Trophäen sind nicht jedermanns Sache, aber es gibt genug Spieler die sie lieben. Sie liebe es, Spiele zu spielen und Erfolge zu erzielen. Ein Achievement System finden wir mittlerweile auf jeder Plattform, nur nicht auf den Konsolen von Nintendo und ich denke, dass dass von Nachteil sein kann.

Wer würde nicht gerne in Pokémon eine Errungenschaft erhalten, wenn man sein Pokedex komplett gefüllt hat. Es gibt bereits einen so umfangreichen Spiele-Katalog auf der Switch, dass das System einigen bereits herausragenden Spielen eine hervorragende Wiederspielwert verleihen würde. Es könnte sich jedoch als ziemlich schwierig erweisen, sie nachträglich hinzuzufügen.

Eine Super Nintendo Switch Online-Infrastruktur

Dies ist keine besonders neue Anfrage von Nintendo-Fans, aber es versteht sich von selbst, dass die Online-Infrastruktur des Switch bestenfalls unterdurchschnittlich ist. Ich hatte schon so manche Partie Super Smash Bros. Ultimate hinter mir und Freunde hinzuzufügen ist jedes mal ein Akt .Vier Jahre nach der Veröffentlichung gibt es immer noch keinen nativen Voice-Chat. Dies sollte überarbeitet werden, insbesondere da wir jetzt für den Service bezahlen.

Bessere Anpassungsoptionen

Versteh mich nicht falsch, ich habe mich in den letzten Jahren an mein Dark Mode-Thema auf meinem Nintendo Switch gewöhnt, aber das bedeutet nicht, dass ich keine weiteren Anpassungsoptionen möchte. Auch die PlayStation 5 bietet im Gegensatz zur PlayStation 4 nur wenig Anpassungsmöglichkeiten an. Doch das ist es was für einige Gamer so toll ist. Sich ein Theme eines Spieles aussuchen und das Design zu genießen. Es ist zudem ein idealer Bonus für Vorbestellungen oder auch für Deluxe Editions.

Joy-Cons, die tatsächlich länger halten

Okay, Joy-Cons fallen technisch unter Hardware, aber wir suchen nicht nach einem Upgrade oder einer Änderung, sondern möchten nur, dass sie funktionieren. Controller sind im allgemeinen immer das Anfälligste an einer Konsole. Sie werden von Spieler dauerhaft beansprucht und sind wir ehrlich… beim ein oder anderen haben sie sicherlich auch schonmal den Tisch etwas fester geküsst. Hier sind wir Gamer dann selbst dran Schuld, wenn der Controller schaden nimmt.

Doch sowohl Nintendos Joy-Cons als auch die Controller der PlayStation-Konsolen und der der Xbox-Konsolen neigen zu der Entwicklung des Controller-Drift. Mit ein paar mehr Änderungen bei der Herstellung der Hardware, wäre dieser allerdings leicht zu vermeiden.