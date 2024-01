Nintendo Switch 2 für 2024 erwartet – 400€ Kosten

Dass die Nintendo Switch 2 in Arbeit ist, ist wohl eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Gaming-Industrie. Auch wenn Studiochefs nicht müde werden zu betonen, dass alle Gerüchte falsch sind. Laut einer neusten Einschätzung des Spieleanalysten Dr. Serkan Toto, dessen Meinung als Nintendo-Experte hoch geschätzt wird, soll die Switch 2 dennoch noch 2024 erscheinen. Darüber hinaus zu einem Preis, der sie in die Selbe Kostenklasse wie die gängigen Konsolengenerationen verschlägt.

Auch Nintendo Switch Pro war in Entwicklung

“Die Zeit ist endlich reif für einen Switch-Nachfolger, auch wenn ich sagen kann, dass es ein ‘Pro’-Modell tatsächlich gab und einige Entwickler bereits mit dem Dev-Kit gearbeitet haben”, so Toto. Der Experte spricht dabei an, dass das japanische Unternehmen zunächst an einer erweiterten Pro-Versionen ihrer siebenjährigen Konsole gearbeitet hatte – wie es im Übrigen derzeit der auch bei anderen Entwicklern gängig ist. Doch die Arbeit hätte sich davon wegentwickelt und hin zu einem eigenständigen Nachfolger. Toto prophezeit dabei, dass Spieler von der neusten Konsole auch einen größeren Preissprung erwarten können. Sowohl in Sachen Hardware, als auch bei den Spielen selbst.

“Ich glaube, dass die nächste Hardware nächstes Jahr für 400 Dollar auf den Markt kommen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die Spiele mehr kosten werden: 70 Dollar. Das nächste System wird wahrscheinlich auch eher eine Iteration als eine Revolution sein. Nintendo könnte das Gerät mit ein paar Extras ausstatten, aber es wird der aktuellen Switch ähnlich sein. Und weil es Pokémon gibt und Pokémon mit Handheld-Spielen in Verbindung gebracht wird, wird Nintendo auf keinen Fall die Portabilität für sein nächstes großes Ding aufgeben.”

Der Experte merkt allerdings an, dass bei der Nintendo Switch 2 keine Revolution erwarten werden solle. So müsse das Unternehmen immer noch einen großen Wert auf die Portabilität älterer Spiele setzen und hätte so eigene Limitationen. Wer sich daher einen Next-Gen-Sprung wie bei Sonys und Microsofts-Versionen erhofft, der dürfte enttäuscht sein. Dennoch haben die Nintendo-Entwickler, nicht zuletzt durch das Genre-Meisterwerk Tears of the Kingdom bewiesen, dass sie selbst mit leistungsschwächere Hardware wahre Wunder wirken können. Eine leistungsstärkere Konsole – auch wenn es nur etwas mehr ist – könnte hier einen deutlichen Unterschied machen.