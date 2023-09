Xbox Series X/S – Upgrade-Version soll schon 2024 kommen

Ein geleaktes Dokument hat gleich zwei neue Versionen der Xbox Series X und S angedeutet.

Microsoft bereitet sich offenbar auf den Launch einer neuen Konsole vor. Diese Informationen entstammen einem geleakten Dokument der amerikanischen Bundeshandelskomission (FTC). Laut des Dokuments soll dabei die verbesserten “Xbox Series X”-Konsole den Codenamen Brooklyn tragen und rein digital auskommen. Ähnlich wie die kostengünstigere und leistungsschwächere Series S, soll auch Codename Brooklyn über kein physisches Laufwerk verfügen.

Auch erste Informationen über das Aussehen gehen in dem Dokument hervor. So soll “Brooklyn” kein großer schwarzer Klotz (X) und auch keine schlankere One-ähnliche Konsole (S) sein, sondern eine zylindrische Form aufweisen. Die Mid-Gen-Version soll dabei über 12 Teraflops und einer 4K Auflösung mit 16GB RAM verfügen. Zusätzlich soll Brooklyn 2TB Speicher haben, was besonders wichtig ist, da immerhin alles digital gespeichert wird. Auch die Xbox Series S soll eine verbesserte Version erhalten. Unter dem Codenmanen Ellenwood soll die neue Konsole demnach in Entwicklung sein. Mehr Informationen enthält das Dokument jedoch nicht.

“Xbox Series X/S”-Upgrade schon 2024

Laut des geleakten Dokuments steht hingegen schon eine Veröffentlichungszeitraum fest. So deutet alles darauf hin, dass Microsoft die beiden verbesserten Versionen der Xbox Series X und S noch im Sommer 2024 ankündigen möchte. Dies wäre ungefähr der Zeitraum, in dem seit kurzer Zeit jährlich das Summer Games Fest stattfindet. Eine Bekanntgabe im Zuge des Events wäre sehr wahrscheinlich.

Das Dokument gibt darüber hinaus bekannt, dass Codename Ellenwood noch im August 2024 und Codename Brooklyn im Oktober 2024 erscheinen sollen. Die Preise liegen jeweils bei 300 Dollar für das “schwächere” und 500 Dollar für das “stärkere” Modell. Somit würden die Upgrades umgerechnet genau so viel kosen, wie die aktuellen “Xbox Series X/S”-Konsolen. Auch wenn die geleakten Informationen als relativ sicher erachtet werden können, muss dennoch angemerkt werden, dass Microsoft sie bislang noch nicht besätigt hat.

Doch wie die Dokumente andeuten, könnte eine offizielle Vorstellung der Konsolen schon im Sommer nächstes Jahres anstehen. Bis dahin bleiben wir gespannt.