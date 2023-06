Playstation Fakten

Die E3 2023 ist tot. Lang lebe das Summer Game Fest 2023. Geoff Keighley, der Produzent des Summer Game Fest, hat angekündigt, dass dieses Jahr über 40 große Videospielehersteller an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Veranstaltung findet am 8. Juni im YouTube Theatre in Inglewood, Kalifornien, statt und bietet eine Reihe von Inhalten einiger der größten Publisher der Branche.

Wer ist mit dabei? Zu den von Keighley angekündigten Partnern gehören Activision, Amazon Games, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Devolver, Disney, EA, Epic Games, Focus, Gearbox Publishing, Grinding Gear Games, Kabam, Larian, Magic the Gathering, Netflix, Unter anderem Nexon, Niantic, Paradox, Pearl Abyss, Phoenix Labs, PlayStation, Razer, Sega, Square Enix, Steam, Techland, Ubisoft, Warner Bros. Games und Xbox.

Besonders hervorzuheben ist die Präsenz von PlayStation und Xbox, da beide Unternehmen im Juni ihre eigenen Vorführungen haben werden. Xbox wird am 11. Juni einen eigenen Showcase abhalten, während Sony Gerüchten zufolge ebenfalls im Juni ein digitales Event plant, um kommende PlayStation-Spiele vorzustellen.

☀️🎮🎉 #SummerGameFest szn is almost here.

The video game industry comes together to show you what's next.

Look for updates from 40+ partners.

🎟️ Public tickets for our live showcase event at @youtubetheater on June 8 are now on sale at https://t.co/vpFuPnfyTe pic.twitter.com/hH9fhqGoT9

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 11, 2023