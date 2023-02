Neue PlayStation State of Play-Show bald & Showcase im Juni

Neue Insider-Gerüchte über eine kommende State of Play-Show und einem großen Showcase von PlayStation im Juni.

State of Play: Was erwartet uns in der nächsten PlayStation-Sendung? - (C) Sony Interactive Entertainment

Playstation 5 Fakten

Diese Woche war Nintendo dran, kurz davor Xbox, um die neuesten Spiele zu präsentieren, die bald erscheinen werden. PlayStation-Fans fragen sich natürlich, wann ihre Plattform nachzieht. Und das könnte bald sein. Eine State of Play-Show und ein großes Showcase im Juni werden von einem bekannten Insider angedeutet.

Journalist Jeff Grubb sprach kürzlich während seines Game Mess Decides-Podcasts über eine neue State of Play-Show, die irgendwann im nächsten Monat geplant ist. Wenn nicht sogar noch im Februar, ein genaues Datum ist nämlich nicht bekannt.

Was werden wir bei der nächsten State of Play-Show sehen?

Laut Grubb sollten wir uns nicht all zu viele Hoffnungen machen. Es wird eine ziemlich “zurückhaltende” Angelegenheit, da Sony anscheinend beschlossen hat, seine größeren Enthüllungen und Ankündigungen für eine ganze Weile zurückzuhalten. Bei der nächsten State of Play wird es wohl eher Neuigkeiten zu PlayStation VR 2-Spielen geben, so die Annahme.

Die “großen Ankündigungen” hebt man sich für den Juni auf. Mit dabei wohl das Multiplayer-Spiel von The Last of Us. Und natürlich Marvel’s Spider-Man 2, dass irgendwann 2023 erscheinen soll.

PlayStation hat noch keine Ankündigungen gemacht bezüglich Pläne einer neuen Show. Die PS VR 2 erscheint am 22. Februar, als würde sich eine neuerliche Show für das neue Virtual Reality-Headset durchaus anbieten.