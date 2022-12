Nintendo Switch Pro angeblich “eingestampft”

Die Frage "wird es eine Nintendo Switch Pro jemals geben" hat eine entscheidende Wende bekommen: anscheinend nicht!

Eine leistungsstärkere Nintendo Switch Pro wird es wohl nicht geben, die zum Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023 gemunkelt wurde. Eigentlich eine spannende Geschichte, denn offiziell wurde die “Pro-Variante” nie von Nintendo enthüllt, aber Drittentwickler und Hardware-Komponentenhersteller sorgten für Gerüchte.

Die PS4 hat eine. Die Xbox One hat eine. Was ist mit der Nintendo Switch los? Nintendo hat ohnehin einen anderen Weg mit der letzten Konsolen-Generation eingeschlagen, indem man ein völlig anderes Konzept verfolgt und Handheld- mit stationärer Heim-Spielkonsole (früher nannte man sie auch Tele-Computer) “verschmolzen” hat. Aber zurück zum Thema: je älter die Switch wurde, desto mehr fragten Spieler nach einen Hardware-Upgrade. Immerhin sind wir im 4K-Zeitalter angelangt. Das Gerücht einer Switch Pro dürfte nun vom Tellerrand gefallen sein. Für immer.

Switch Pro: hat Nintendo überhaupt daran gearbeitet?

Alles deutete darauf hin. Also Informationen über ein mögliches Upgrade der Switch konnten wir von gewissen Hardware-Komponenten-Hersteller immer wieder erhaschen, aber auch Drittentwickler waren immer wieder für Schlagzeilen gut. Diese haben auch schon die PRO-Varianten für PS5 und Xbox Series X vorausgesagt, also warum nicht auch bei Nintendo.

Laut John Lineman von Digital Foundry (via YouTube) war die Pro-Variante der Nintendo Switch einst in Entwicklung, aber die Arbeit wurde eingestellt, um sich auf einen echten Nachfolger zu konzentrieren.

Woher stammt die Information? Laut Lineman bestätigte mehr als ein Videospiele-Entwickler diese Pläne gegenüber Digital Foundry. Aus verschiedenen Gesprächen mit Entwicklern war irgendwann eine Art “Switch-Update der mittleren Generation geplant”.

Wann erscheint der Nintendo Switch-Nachfolger?

Für diese Frage hat Lineman eine klare Antwort: nicht 2023. Auch wenn länger gemunkelt wurde, dass es 2023 mit dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine “neue Switch-Konsole” geben wird, scheinen sich diese Gerüchte in Luft aufzulösen. Als wahrscheinliches Release-Zeitfenster wird von vielen Insidern 2024 genannt.

Wie Digital Foundry spekuliert dürfte der Übergang zur nächsten Konsolen-Generation für Nintendo ein schwerer Schritt sein, immerhin verkauft sich Switch mit seinen 3 Modellen noch immer fabelhaft. Immerhin hatte Nintendo immer wieder “schlechte” Konsolen-Generationen. Die letzte verkaufsschwache Konsole war die Wii U, die zwischen 2013 und 2017 nur etwa 13,56 Millionen Abnehmer fand. Zum Vergleich: laut aktuellen Verkaufsschätzungen liegt die Nintendo Switch seit 2017 bei 118,20 Millionen verkauften Einheiten.