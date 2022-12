28 zu 20: PS5 und Xbox Series X/S erreichen neue Meilensteine

Die weltweiten Videospiel-Hardware-Verkaufsschätzungen für 27. November bis 3. Dezember zeigen eine klare Nummer 1.

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - ©Sony, ©Nintendo, ©Microsoft; Bildmontage: DailyGame

Wie gut haben sich Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S bisher verkauft? Die aktualisierten Verkaufsschätzungen für die Woche zwischen 27. November bis 3. Dezember 2022 zeigen einen klaren Trend für einen Videospiele-Hardware-Hersteller, wer die Nase vorne hat!

Nintendo Switch war – ohne große Überraschung – die meistverkaufte Konsole in der Verkaufswoche mit 932.599 verkauften Einheiten. Insgesamt wurden somit weltweit über 118,2 Millionen Einheiten der Hybrid-Konsole verkauft. Die PS4 wurde bereits in der vergangenen Woche überholt. Jetzt gibt es nur noch zwei Nintendo-Konsolen (Game Boy und Nintendo DS) und die PlayStation 2, die sich bisher besser als die Switch verkauft haben.

PlayStation 5 gegen Xbox Series X/S: wer verkauft mehr?

Es gab bereits einige Wochen, wo die Xbox Series X/S gegenüber der PlayStation 5 aufholen konnte, aber nicht diese Woche. Die PS5-Verkäufe sind im Vergleich zur gleichen Woche für die PS4 im Jahr 2015 um fast 95.000 Einheiten gesunken, die Xbox Series X/S ist im Vergleich zur gleichen Woche für die Xbox One um fast 97.000 Einheiten gestiegen. PS5 und Xbox Series X/S sind näher dran als noch PS4 und Xbox One, dass spiegelt sich auch in den Gesamtverkäufen nieder.

Mehr Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsolen als im Vorjahr

Die PS5-Verkäufe sind im Vergleich zur Vorjahreswoche um 383.459 (121,6 %) gestiegen, während die Xbox Series X/S nur um 229.406 Einheiten (63,4 %) steigern konnte. Es hat also Gründe, warum Sony zwei Jahre nach Release die Konsole in Europa vorbestellen lässt. Übrigens sind die Switch-Verkaufszahlen im selben Vergleich wie die Konsolen von Sony und Microsoft nur um 13,7 Prozent gesunken, wie VGChartz.com berichtet.

Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X/S konnten in dieser Woche neue Meilensteine erreichen! Die PS5 verkaufte sich über 28 Millionen Mal und die Xbox Series X/S über 20 Millionen Mal.

So stark verkauften sich die Konsolen im Jahr 2022 (alle Modelle – bis 3. Dezember):

Nintendo Switch – 16,49 Millionen verkaufte Einheiten

– 16,49 Millionen verkaufte Einheiten PlayStation 5 – 11,26 Mio.

– 11,26 Mio. Xbox Series X/S – 8,99 Mio.

Verkaufszahlen für 27. November bis 3. Dezember

Weltweite Hardware-Verkaufsschätzungen, gefolgt von den lebenslangen Verkäufen:

Nintendo Switch – 932.599 ( 118.202.128 ) PlayStation 5 – 698.791 ( 28.255.097 ) Xbox-Serie X/S – 591.167 ( 20.255.744 ) PlayStation 4 – 5.815 ( 117.033.125 ) Xbox One – 117 ( 51.278.915 )

Nord- und Südamerika:

PlayStation 5 – 437.738 Xbox Series X/S – 411.369 Nintendo Switch – 381.238 Playstation 4 – 1.078 Xbox One – 70

Europa:

Nintendo Switch – 269.906 PlayStation 5 – 149.348 Xbox Series X/S – 123.904 Playstation 4 – 376 Xbox One – 35

Asien (Japan, Festland, Naher Osten):

Nintendo Switch – 246.365 PlayStation 5 – 74.943 Xbox Series X/S – 23.702 Playstation 4 – 4.327 Xbox One – 5

Ozeanien (Australien und Neuseeland):