Rekordverkaufszahlen: Die Nintendo Switch hat die PS4 überholt!

Bald wird die Nintendo Switch auch die nächste Konsole vom Thron geschubst haben.

Die Nintendo Switch hat sich öfters verkauft als die PS4! VGChartz nach sollen die Verkäufe von Nintendo Switch Konsolen die absoluten Verkaufszahlen der PS4 Konsolen überholt haben.

Die absoluten Verkaufszahlen

Die Nintendo Switch soll mit Ende November insgesamt 117,22 Einheiten verkauft haben. Im Vergleich liegen die absoluten Verkaufszahlen der PS4 bei 117,03 Millionen Einheiten. Bei den Verkaufszahlen der Nintendo Switch sind die Standardmodelle, die Switch Lite und die Switch OLED zusammengenommen.

Nintendo Switch Superstar

Damit gehört die Nintendo Switch zu den vier der sich am besten verkauften Konsolen aller Zeiten. Auf Platz 3 befinden sich der Game Boy mit dem Game Boy Color mit 118,69 Millionen Einheiten. Diese wird die Nintendo Switch bis nächstes Jahr locker überholen, denn die Differenz liegt bei nur 1,47 Millionen. Die nächste Hürde wird allerdings härter: mit 154,02 Millionen Einheiten, also einer Differenz von 36,8 Millionen, befindet sich die komplette Nintendo DS Familie auf Platz 2. Auf Platz 1 wartet die PS2 mit unglaublichen 155 Millionen verkaufter Einheiten (dank einer grandiosen Konsole und des damaligen eingebauten DVD-Players).

Wie hat sich die Nintendo Switch international verteilt?

Regional betrachtet hat die Nintendo Switch sich in den USA ganze 42,24 Millionen mal verkauft. In Europa 29,75 Millionen mal. Japan ist mit Europa mit 27,13 Millionen verkauften Einheiten fast ebenbürtig. Im Rest der Welt hat sich die Konsole 18,11 Millionen mal verkauft. Im Vergleich hat sich die PS4 38,2 Millionen mal in den USA verkauft. In Europa ganze 45,92 Millionen mal und in Japan nur 9,58 Millionen. Im Rest der Welt hat sich die PS4 23,32 Millionen mal verkauft.

Wie hat sich die Nintendo Switch in Europa verteilt?

Schaut man sich die Verkaufszahlen in Europa genauer an, so führt Frankreich mit 6,78 Millionen Einheiten. Gefolgt wird Frankreich von Deutschland mit 6,18 Millionen Einheiten. Nur England hinkt den beiden mit 5,84 Millionen verkaufter Einheiten hinterher.

Wie viele Nintendo Switch Spiele haben sich bis dato verkauft?

Mit dem Stichtag Ende September an welchem sich die Nintendo Switch erst 114,33 Millionen mal verkauft hat, wurden bis dahin 917,59 Millionen Nintendo Switch Titel abgesetzt.

Welches sind die meistverkauften Nintendo Switch Titel?

Nun folgen die 10 meistverkauften Nintendo Switch Schwergewichte. Bis zum 30. September 2022 haben sich folgende Absatzzahlen entwickelt:

Mario Kart 8 Deluxe mit 48,41 Mio. verkaufter Einheiten

Animal Crossing: New Horizons mit 40,17 Mio. verkaufter Einheiten

Super Smash Bros. Ultimate mit 29,53 Mio. verkaufter Einheiten

Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 27,79 Mio. verkaufter Einheiten

Pokémon Schwert / Pokémon Schild mit 25,37 Mio. verkaufter Einheiten

Super Mario Odyssee mit 24,40 Mio. verkaufter Einheiten

Super Mario Party mit 18,35 Mio. verkaufter Einheiten

Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle mit 14,92 Mio. verkaufter Einheiten

Ringfit-Adventure mit 14,87 Mio. verkaufter Einheiten

Pokémon Let’s Go! mit 14,81 Mio. verkaufter Einheiten

Nintendos erfolgreichste Heimkonsole

Nintendo Switch gilt bereits seit Anfang des Jahres offiziell als die meistverkaufte Nintendo Heimkonsole aller Zeiten. Gefolgt von der Nintendo Wii mit 101,63 Millionen Einheiten. Game Boy und Game Boy Color werden bald überholt werden. Ob und je die Nintendo DS Familie eingeholt werden wird, ist unsicher. Denn dessen Vorsprung ist gewaltig.

Wir sind gespannt wie lange es dauert bis die Nintendo Switch die beiden Handhelds vor dessen Nase überholt haben wird. Schließlich reden wir hier von einer lächerlichen Differenz von nur noch 1,47 Millionen.

Quelle: vgchartz.com