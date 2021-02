Nintendo Switch Pro mit 4K vielleicht doch noch dieses Jahr

Nintendo Switch - ©Nintendo

Glaubt man den Aussagen von resetera.com User „NateDrake“ welcher ein Nintendo Insider ist, soll eine 4K-fähige Nintendo Switch Konsole noch heuer auf den Markt kommen. Wieder ein Gerücht, welches sämtliche Gerüchte der letzten Monate weiter untermauert.

Sogar Hardware wird genannt

Details kann er auch nennen. Er ist sich sicher, dass die Nintendo Switch Pro 4K-fähig sein wird und kann sogar die verwendete Hardware benennen: DLSS, ein Nvidia’s Auflösungs Upgrade Tool. Ob er recht behält wird die Zeit zeigen. Obwohl es von Nintendo direkt sogar schon amtlich ist, dass keine neue Konsole so bald kommt, ist der User NateDrake dennoch sicher, dass der Nintendo Switch Nachfolger dieses Jahr erscheinen wird. Falls aufgrund von Verzögerungen nicht dieses Jahr, dann schon Anfang nächstes Jahr. Aber egal wann, die Ankündigung für eine Nintendo Switch Pro müsste dann trotzdem noch dieses Jahr kommen.

Third-Party Entwickler wollen eine Pro

Aufgrund der neuen Konsolengeneration mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S ist Nintendo gezwungen mitzuhalten. Auch wenn diese Konkurrenz keine direkte Konkurrenz von den Japanern ist, will man dennoch die Third-Party Entwickler nicht vergraulen. Diese benötigen einen ähnlichen Umsetzungslevel für ihre Titel. Deshalb brauchen Entwickler wohl eine Nintendo Switch Pro mehr als die Kunden von Nintendo selbst.

Bowser sagte nein

Doug Bowser (so tatsächlich sein Name) hat allerdings im Dezember verneint, dass an einem Nachfolger gearbeitet wird. Auch wenn die Nintendo Switch nach wie vor erfolgreich ist, ist das nicht glaubwürdig. Da sind sich Experten wie Fans zumindest alle einig und können nicht falsch liegen.

Ob der Insider recht behält oder nicht. Irgendwann muss es bei Nintendo mit einer neuen Konsole weitergehen. Aufgrund der großen Beliebtheit und des Erfolges der Nintendo Switch sind wir natürlich immer noch zufrieden. Aber ein kleines Upgrade der Wunderkonsole in Form einer neuen Nintendo Switch Pro würden wir uns selbstverständlich auch zulegen.

Mehr zur Nintendo Switch

Im Februar 2021 übertraf die Nintendo Switch die Verkaufszahlen des 3DS-Handhelds. Ein weiterer Meilenstein in der jüngeren Geschichte der letzten Nintendo-Konsole. Hingegen gab es eine Abfuhr für die Live-Action-Serien zu The Legend of Zelda und Star Fox. Eine bittere Pille für Fans der beiden Spielserien!

Ebenso bereitet sich Nintendo für noch mehr Spieler vor, indem man seine Multiplayer-Server erneuert. Immerhin eine Investition nach fast 20 (!) Jahren. Doch diese Erneuerung ist notwendig, da immer mehr Spieler zu Animal Crossing: New Horizons dazustoßen. Aufgrund des aktuellen Erfolgs der bisher veröffentlichten Nintendo Switch Versionen wird es also noch dauern, wie eine Pro-Variante der Switch auf den Markt kommt.

