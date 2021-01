Insider liefern neue Hinweise für verbesserte Nintendo Switch Pro

Nintendo - ©Nintendo

Die Gerüchte über eine mögliche verbesserte Version der sehr erfolgreichen Nintendo Switch halten sich beständig. Bereits im letzten September machte eine Meldung über eine erweiterte Nintendo Switch Pro die Runden, die über eine 4K Auflösung verfügen könnte.

Mit den neuen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft sind diese Gerüchte nun auf einem erneuten Höhepunkt. Fans fragen sich, ob auch Nintendo eine verbesserte Version ihrer beliebten Nintendo Switch ins Rennen schicken wird. Bisher nur „Nintendo Switch Pro“ genannt, haben sich jetzt Insider gemeldet, die den vermeintlichen echten Namen kennen.

Länger hielt sich schon das Gerücht, dass die „neue Switch“ in Zusammenhang mit dem technisch beeindruckenden Monster Hunter Rise veröffentlicht werden könnte. Eine gemunkelte 4K Auflösung, ein OLED-Display und eine verbesserte Framerate würde hierbei zu einem noch flüssigeres Spielerlebnis führen. Ein brasilianischer Insider hat nun jedoch in einem Tweet gemeldet, dass die Ankündigung von einem Nintendo Switch/Monster Hunter Rise-Bundle bedeutet, dass wir erst im nächsten Fiskaljahr mit der verbesserten Konsole rechnen können.

In der selben Meldung spricht er jedoch auch von einer ,,Super Switch“. In der Vergangenheit hat Nintendo schon öfter Kreativität bei der Benennung ihrer Konsolen bewiesen. Der Name ,,Super Switch“ stellt hierbei einen Verweis auf das erfolgreiche Super Nintendo Entertainment System oder kurz SNES dar.

Bereits im Oktober letzten Jahres wurde dieser Name im Zusammenhang mit einer möglichen ,,neuen Switch“ bereits genannt. Damals hat ein andere Insider behauptet, dass die Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung als ,,Super Switch Launch Title“ veröffentlicht wird.

Mit zahlreichen neuen langersehnten Spieleerscheinungen können sich Fans der Nintendo-Konsole indes auf einiges freuen. Wann eine verbesserte ,,Super Switch“ erscheint, oder welchen finalen Namen sie tragen wird, muss jedoch noch abgewartet werden.