PS5 wird zum Release nicht im Einzelhandel zu finden sein – Nur online!

PlayStation 5 : Beide Konsolen-Varianten 2020 (PS5) - (C) Sony

Die Sony PlayStation 5 am 19. November ausschließlich online erhältlich sein, wie Sony heute bestätigte. Es wird also keine PS5-Launch-Events geben.

Um Fans, Händler und Angestellte vor COVID-19 zu schützen, werden PlayStation 5-Konsolen zum europäischen Erscheinungstag am 19. November ausschließlich in den Online-Shops der Handelspartner erhältlich sein. Diese Information bestätigte Sony heute im Rahmen einer Presseaussendung.

Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications, sagte im PlayStation Blog:

„PlayStation bittet deshalb alle Kunden, davon abzusehen, die lokalen Geschäfte am 19. November in der Hoffnung auf den Kauf von PlayStation 5 zu besuchen. Wer sich eine Konsole zum Abholen vor Ort bestellt hat, kann dies zur mit dem Händler vereinbarten Zeit und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Geschäfts weiterhin tun.“

Derzeit gibt es in vielen europäischen Ländern einen „Lockdown“ aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie. Die Vorbestellungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollten am 19. November 2020 gut und sichern in euren Haushalten ankommen, per Paketdienst. Der Einzelhandel wird wohl heuer überhaupt keine PS5-Konsolen bekommen, die wir kaufen können – so wie es derzeit aussieht. In den ersten 12 Stunden verkaufte sich die neue Sony-Konsole besser als die PS4 in 12 Wochen! Wir haben auch Tatsachen dafür gesucht, die dafür sprechen. Gegenüber dem Start der PS4 hat das Unternehmen aus Tokio einiges dazugelernt.

Microsoft wird sein „Launch-Event“ ebenfalls online abhalten, jedoch aus Neuseeland – einem der wenigen Corona-freien Länder.