Microsofts Bethesda-Deal: Sony könnte mit eigenem Deal die Zukunft der PS5 sichern

Der Pakt zwischen Microsoft mit Bethesda hat die ganze Spieleindustrie erschüttert. Es gäbe eine Möglichkeit gegen diese gefühlte Monopolstellung entgegenzusteuern: Sony könnte als Antwort ebenfalls ein großes Studio kaufen! Wie sinnvoll ein solcher Move sein könnte, müsste die japanische Firma Sony mit allen möglichen Eventualitäten erst einmal eruieren.

Was bedeutet der Bethesda Deal für uns?

Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben: Microsoft besitzt jetzt ZeniMax, welches die Mutterfirma von Bethesda ist. Das bedeutet die Zukunft der Bethesda Franchises, mit namhaften, mammutschwergewichtigen Titeln wie Doom, Fallout, Prey, Quake, Rage, Starfield, The Elder Scrolls, The Evil Within oder Wolfenstein, ist gerade unbekannt. Wird aber vermutlich ausschließlich Exklusivtitel für Microsoft und Xbox Series X all dieser Franchises bedeuten, während PS5 und Nintendo Spieler bei diesen Titeln in die leere Röhre schauen werden.

Welches der großen Studios kommt am besten in Frage?

Sollte Sony als Antwort einen vergleichbaren Deal an Land ziehen wollen, stellt sich die Frage welche der großen Studios überhaupt in Frage käme und welches am besten zu der Marke passt. Der bestmögliche Kandidat scheint hier wohl FromSoftware zu sein, dessen Beziehung zu Sony bereits sehr tief und innig ist. Also vergleichbar mit der bisherigen Beziehung zwischen Microsoft und Bethesda. Ein solcher Deal würde Franchises wie Armored Core, Bloodborne. King’s Field, Sekiro: Shadows Die Twice, Souls ausschließlich in das Haus Sony holen.

FromSoftware

FromSoftware und Sony haben eine lange, gemeinsame Geschichte hinter sich. Seit Demon’s Souls aus dem Jahr 2009 oder vermutlich sogar noch weiter zurück. Obwohl das Studio auch Titel für Xbox– und Nintendo-Konsolen hervorgebracht hat, blieb der Vorzug, der Sony immer gegeben worden ist, nicht unbemerkt. Das Dark Souls Franchise gab es beispielsweise exklusiv als PlayStation-Titel. Ebenso das populäre Bloodborne.

Jetzt wo ein Remake von Demon’s Souls, zwar entwickelt von Bluepoint Games, ebenfalls exklusiv für PlayStation erscheinen wird, fragt man sich was der nächste große Wurf von FromSoftware sein könnte. Mit Elden Ring und einer potentiellen Bloodborne Fortsetzung in Entwicklung, fragt man sich wie FromSoftware mit Exklusivtiteln in Zukunft umgehen wird. Der Beliebtheit der Titel von diesem einen Entwickler nach, wäre es sehr schlau von Sony, nun Profit aus dieser besonderen Beziehung zu schlagen und diesen Entwickler und Publisher zu kaufen. Besonders in dieser Stunde, in welcher Microsoft ZeniMax mit Bethesda verschlungen hat.

Was, wenn das passiert?

Wenn Sony diesen gewagten Schritt wagen würde, wäre es interessant zu sehen, ob und wie die Beute der konkurrierenden Unternehmen geteilt werden würde. Microsoft sagte zwar, dass bestehende Vereinbarungen von Bethesda Games mit Titeln wie Deathloop und Ghostwire: Tokyo als Exklusivtitel für die PS5 und PC eingehalten werden würden. Aber würde es Sony ihnen gleich tun? Elden Ring zum Beispiel kam für PC, PS4 und Xbox heraus, aber es wäre fraglich ob die komplette nächste Konsolengeneration ebenfalls in den Genuss dieses Titels käme.

Was sind die momentanen Aussichten von Sony?

Was auch immer jetzt passiert, die PS5 hat sowieso bereits sehr starke Exklusivtitel oder Exklusivinhalte im Petto. Zum Beispiel Call of Duty – Black Ops: Cold War, bei welchem PS5-Spieler früheren Zugang zum Multiplayer Alpha haben. Auch Final Fantasy 16 wird ein starker PS5 Exklusivtitel sein.

Sony hätte also einen Kauf eines Studios nicht unbedingt notwendig um weiterhin gute Platzierungen in diesem andauernden Videospielrennen zu landen. Aber so ein Mega-Deal würde natürlich die Landkarte der nächsten Konsolengeneration komplett neu malen. Am Ende können wir nur abwarten und auf weiterhin gute Titel auf allen unseren Heimkonsolen hoffen. Egal ob Nintendo, PlayStation oder Xbox darauf steht.

