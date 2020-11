PS5: Die PlayStation 5-Settings erklärt

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - (C) Sony

Der offizielle Support Kanal auf YouTube hat nun für die PlayStation 5 ein paar der wichtigsten Settings erklärt. In einem sehr einfachen Video wird darauf eingegangen welche Settings das Spielerlebnis für die Gamer wohl noch spürbarer machen. Darunter das 3D Audio und das haptische Feedback der Controller. Eine kurze Erklärung über die Energiespar-Optionen ist auch in dem Video zu sehen.

3D Audio auf der PlayStation 5 und die Settings einfach erklärt

In den Einstellungen der PS5 findet man sich zwar, als PlayStation Veteran, schnell zurecht, jedoch kommen mit der neuen Generation auch ganz neue Features die wir nicht kennen. So zum Beispiel 3D Audio. Wie man in dem Video erklärt bekommt, ist 3D Audio nicht nur mit jedem angeschlossenen Kopfhörer möglich, sondern auch in 5 Stufen einstellbar. Hier soll man die Einstellung dem eigenen Gehör anpassen und dem, wie man selbst den Effekt am Besten wahrnimmt. Die haptischen Funktionen des Kontrollers sind ebenfalls in verschiedene Stufen regulierbar um das Gefühl beim Spielen der Person anzupassen die den Kontroller gerade nutzt. Solche kleinen Videos können sehr hilfreich sein, die neuen Funktionen der PlayStation 5 und deren Settings erklärt zu bekommen.

Das Erlebnis im Vordergrund

Diese Settings die uns hier für die PlayStation 5 erklärt werden, zeigen auch wieder wie wichtig für Sony das Nutzer-Erlebnis ist. Dass allen Gamern weltweit die Möglichkeit gegeben ist, das Erlebnis auf der eigenen Konsole zu personalisieren, wie es beliebt. Das User Interface der PS5 wurde auch überarbeitet. Nicht nur um das Navigieren durch die Konsole zu erleichtern, sondern besonders um Coop Play, Teamups und auch Screensharing zu vereinfachen. Sony setzt große Stücke auf Gemeinschaft und die Pflege von Spiel-Freundschaften. Zum neuen Interface hatten wir ja berichtet. Wir freuen uns über viele der Änderungen. Wie sieht es bei euch aus? Ist ein Feature dabei dass euch besonders gut gefällt? Schreibt es uns in die Kommentare!