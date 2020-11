Fortnite: So wird das Epic-Spiel den PS5-DualSense-Controller nutzen

Mit dem Debüt der PS5 in knapp einer Woche wollen einige der größten Entwickler der Branche ihre Games für Spieler verbessern, die in die nächste Generation wechseln. Von Marvel’s Avengers und Dirt 5 bis hin zu Watch Dogs: Legion und Doom Eternal werden in den kommenden Wochen eine Menge Spiele optimierte Upgrades bekommen, die die Bibliothek der nächsten Generation mit einigen wichtigen modernen Spielerlebnissen ausstatten. In diesen erweiterten Titeln für die PS5 ist Fortnite enthalten.

Laut einem neuen Beitrag im PlayStation-Blog scheint das Battle Royale-Spiel bei seinem PlayStation 5-Debüt weit mehr als nur ein visuelles Upgrade zu bieten. In dem Beitrag gab Michael House, Community-Koordinator für Epic Games, bekannt, dass das Spiel den DualSense-Controller der PS5 nutzen würde, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu schaffen.

„Wir unterstützen adaptives Trigger-Feedback für Fernkampfwaffen“, sagt House, als er den Controller in der Post bespricht, und zitiert, dass die Spieler das Gefühl haben sollen, das Waffenarsenal des Spiels beim Spielen in den Händen zu halten.

Die Nutzung des DualSense das Gefühl simuliert eine gewichtige Pistole oder Gewehr. Das Battle Royale-Spiel nutzt das haptische Feedback-System des PS5-DualSense-Controllers. Laut Michael House von Epic Games wird die erweiterte Version die erweiterten Controller-Vibrationen auf zwei Arten priorisieren: „Trigger-Pull-Feedback und anhaltendes Feedback“.

Ersteres macht ziemlich genau das, was es verspricht. Bei Waffen, für deren Abfeuern kein anhaltender Abzug erforderlich ist, wird eine „Abzug-Rückmeldung“ verwendet, wobei der Spieler je nach der von ihm ausgerüsteten Waffe auf verschiedenen Ebenen auf momentanen Widerstand stößt.

Laut Michael House gilt dies hauptsächlich für Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, SMGs und Scharfschützen. Das anhaltende Feedback wird wirksam, wenn Waffen wie der Boom Bow oder die Minigun verwendet werden. Die Spieler müssen den Feuerknopf gedrückt halten, um eine der beiden Schusswaffen freizugeben. Wie erwartet wird der Widerstand mit diesen Waffen aufrechterhalten, und House verspricht, dass er das Zurückziehen der Bogenschnur oder das Abfeuern einer Salve schwerer Kugeln genau wiederholen wird. Das klingt sehr spannend!

