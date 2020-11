Fortnite: Kommt ein Abo-Modell für neue Inhalte?

Fortnite ist noch immer ein brandheißes Thema in der Gaming-Szene. Das Battle Royale-Spiel hat auch etwas revolutioniert, mit normalerweise nur reine Smartphone-Spiele und EA mit FIFA viel Geld machen: den Verkauf von Mikrotransaktionen. Seit 2017 verkaufte Epic Games unzählbare Skins, saisonale Battle Pässe und noch mehr Skins, damit die Spieler Anreiz haben weiterzuspielen. Kommt jetzt das Fortnite-Abo?

Es ist ein Modell, das andere Rivalen wie Apex Legends und Call of Duty: Warzone zu ihrem eigenen Erfolg genau verfolgt haben. Es scheint jedoch, dass Epic Games nun auch daran interessiert ist, einen abonnementbasierten Dienst hinzuzufügen.

Die Details stammen von Fortnite- Leaker MarDIt_, der Informationen aus einer kürzlich von Epic Games verschickten Umfrage ausgetauscht hat. Laut den aufgenommenen Bildern aus der Umfrage scheint der Fortnite-Entwickler das Wasser auf einen bevorstehenden Abonnementdienst namens Monthly Crew Pack zu testen und die Fans zu bitten, die verschiedenen Aspekte zu bewerten.

Das beigefügte Bild zeigt das Paket mit Zugang zum Battle Pass, 1.000 V-Bucks pro Monat sowie frühem Zugang zu einem „Crew Ninja“-Outfit-Paket. Interessanterweise enthält die Umfrage auch eine andere Version des Monthly Crew Packs, die das Outfit Pack durch den kürzlich enthüllte Ghost Rider-Skin ersetzt .

