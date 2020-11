Epic Games Store kündigt die nächste kostenlose Spiele an

Epic Games Store

Zwei aufregende Spiele werden in Kürze kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein. Die wachsende Storefront für digitale Videospiele bietet jede Woche kostenlose Spiele an. Ab dem 19. November werden zwei neue Titel kostenlos für die Benutzer sein. Wie immer bei den kostenlosen Spielen im Epic Games Store haben Spieler nach dem Herunterladen für immer Zugriff auf die Titel.

Elite Dangerous (das gerade seinen eigenen kostenlosen Inhalt zum Spiel hinzugefügt hat) und The World Next Door werden heute in einer Woche verfügbar sein. Spieler können diese Spiele von 19:00 Uhr EST am 19. November bis 11:00 Uhr EST am 26. November herunterladen.

Elite Dangerous ist ein Flugsimulationsspiel, das im Weltraum stattfindet. Elite Dangerous wurde ursprünglich im Jahr 2014 eingeführt und wird weiterhin vom Entwickler Frontier Developments unterstützt, wobei die Odyssey-Erweiterung die neueste ist. Das Spiel ermöglicht es den Piloten, eine offene Welt zu erkunden, die für die Milchstraße repräsentativ ist. Es gibt viele verschiedene Raumschiffe, mit denen man die Galaxie erkunden kann, alle mit unterschiedlichen Attributen und Fähigkeiten.

The World Next Door ist ein einzigartiges Indie-Spiel aus dem Jahr 2019. Es ist ein von Rose City Games entwickeltes Puzzlespiel, dessen narrative Erfahrung im Visual Novel Stil erzählt wird. In der Geschichte besucht Jun ein Paralleluniversum namens Emrys, dank des Gewinns eines Lottoscheins.

Sowohl Elite Dangerous als auch The World Next Door nehmen die Spieler mit auf eine Reise weit über die Erdatmosphäre hinaus.