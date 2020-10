PS5: Sind nicht alle Assassin’s Creed-Spiele mit der PlayStation 5 kompatibel?

Montreuil, Frankreich – Ubisoft enthüllte einige Details zu früheren Assassin’s Creed-Spielen, die ja mit der PS5 abwärtskompatibel sein werden. Doch ganz so sicher ist die Sache nicht. Auch ist es etwas eigenartig, das Ubisoft den Artikel-Absatz wieder vom Netz genommen hat. Fans sind seitdem etwas verwirrt.

Mit dem Release der PS5 sagte Sony, dass über 99% aller PS4-Titel auch auf der neuen Konsole abspielbar sind. Es gab 10 Ausnahmen, die man als PlayStation-Spieler größtenteils nicht einmal kannte. Dann die Geschichte vom französischen Publisher, dass es doch nicht alles so sei, wie von Sony angegeben.

Ubisoft ist keine Ausnahme vom Trend. In einem News-Eintrag ging der Entwickler und Herausgeber detailliert auf seine Pläne zur generationenübergreifenden Kompatibilität ein. Für die Xbox-Familie sind alle Ubisoft-Spiele für Xbox One abwärtskompatibel. PlayStation ist jedoch eine andere Geschichte. Assassin’s Creed-Fans, die das komplette Franchise-Erlebnis auf PS5 suchen, haben kein Glück.

Assassin’s Creed Syndicate und die gesamte Spin-off-Trilogie von Assassin’s Creed Chronicles sind nicht abwärtskompatibel mit der PS5.

Ubisoft hat keine Erklärung angeboten, warum diese Spiele nicht kompatibel sind. Bisher.

Assassins Creed Syndicate ist zwar nicht der beliebteste Eintrag in der Reihe, hat aber seine Fans gehabt. Als Titel der Hauptserie ist seine Abwesenheit merkwürdig, insbesondere wenn man bedenkt, dass sein Vorgänger Assassin’s Creed Unity kompatibel zu sein scheint. Das gesamte Franchise ist auf Systemen der aktuellen Generation in der einen oder anderen Form verfügbar, unabhängig davon, ob es sich um eigenständige Titel oder Sammlungen handelt. Wahrscheinlich gibt es ein technisches Problem, aber solange der Publisher aus Frankreich keine Antwort abliefert, gibt es nur Spekulationen.

umm…so Ubisoft has released a list of games not backwards compatible with PS5!!!

including Assassin's Creed Syndicate and Star Trek Bridge Crew! wtf?!

yet they work on Xbox Series X?! pic.twitter.com/oEi1T2uECm

— Karl 👻 (@Kster91) October 30, 2020