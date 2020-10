PS5 Release: Sony verwirrt mit Zahlenspielen der Konsolen-Mengen

Sony PlayStation 5 und der DualSense-Controller (PS5) - (C) Sony

Setzt sich Sony selbst niedrige Ziele? Oder hat man nicht mehr als sieben Millionen PlayStation 5-Konsolen, die bis Ende März 2021 ausgeliefert werden? Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, glaubt, dass die PS5 beim Launch die PS4 übertreffen wird. Aber wie?

„Wir glauben, dass sich die PS5 in ihrem ersten Geschäftsjahr mehr verkaufen wird als im ersten Geschäftsjahr zum Zeitpunkt der Einführung von PS4“, sagte er gegenüber Naver (Südkorea, via Google übersetzt). In Südkorea startet die zweite Vorbestellung am 7. Oktober um 12:00 Uhr.

Die Nachfrage nach PlayStation 4-Konsolen war 2013 / Anfang 2014 ähnlich wie heute bei der kommenden PS5. Die PS4 erschien im November 2013 in Amerika, Europa und Australien sowie im Februar 2014 in Japan. Bis Anfang April verkaufte man damals weltweit sieben Millionen Einheiten. Mit der Produktionsmenge, die man bis Ende März 2021 an die Händler ausliefern möchte, passt die Summe nicht zusammen. Immerhin war die Rede von 11 Millionen Konsolen.

Immerhin hat Sony einen Bericht von Bloomberg dementiert, indem gesagt wurde, dass Sony die Produktion der PlayStation 5 um 4 Millionen Konsolen zurückschrauben musste. Der Grund klang plausibel: bei der Chip-Produktion gab es Schwierigkeiten. Nichts Neues aus der Branche, dass passiert öfters, dann doch das Dementi von Sony. Immerhin gab man bekannt, dass man bis Ende März 2021 rund 11 Millionen Exemplare auf den Markt bringen möchten. Glaubt man ernsthaft, dass man auf fast 4 Millionen Konsolen sitzen bleibt?

Denkt Sony wirklich, dass man auf 4 Millionen Konsolen sitzen bleiben wird? Oder liegt die Produktionsmenge nun wirklich nur bei 7 Millionen?

Die Verwirrung wird nämlich noch größer, wenn man ein Statement von Sony vom Mai 2020 nachliest. Demnach wollte man weitaus weniger Einheiten der PS5 zum Start produzieren, als noch zu PlayStation 4-Zeiten. Der Grund: Corona. Aufgrund der globalen Pandemie dachte man nicht an die große Nachfrage nach Videospiel(-Konsolen). Doch es kam alles anders. Videospiele sind seitdem gefragter den je.

PlayStation CEO äußerste sich auch zu den Preisen der PS5-Games

Über die gestiegenen Softwarepreise der nächsten Generation sagte Jim Ryan im Naver-Interview: „Es ist schwierig, über den gesamten Spielemarkt oder andere Spielekonsolen zu sprechen, aber ich denke, der Wert ist im Fall der PS5 offensichtlich.“

„Wir werden Fans auf der ganzen Welt mit den besten exklusiven Spielen auf dem heutigen Markt begeistern und ein Geräteerlebnis der nächsten Generation bieten, das sie in ihren Bann ziehen wird.“

Teure Games und zu wenig Konsolen? Was meint ihr? Sagt es uns in den Kommentaren!