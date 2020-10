FIFA 21: Release-Termin für PS5- und Xbox Series X-Upgrade bekannt

FIFA 21: Das PS5- und Xbox Series X-Upgrade erscheint am 4. Dezember 2020 - (C) EA Sports

Die neue Konsolen-Generation steht in den Startlöchern und Fans sind neugierig wann die versprochenen Upgrades für FIFA 21 und Madden NFL 21 erscheinen werden. Während ein anderes Sportspiel, NBA 2K21, am Starttag der Xbox Series X und PS5 verfügbar sein wird, werden es die beiden EA Sports-Titel nicht schaffen.

EA gab heute bekannt, dass FIFA 21 und Madden NFL offiziell am 4. Dezember 2020 ihr PS5- und Xbox Series X-Upgrade bekommen werden.

Advertisment

Der amerikanische Publisher bietet Spielern ein kostenloses Upgrade für Spieler an, die den Titel bereits für die PS4 oder Xbox One erworben haben. Angeblich müssen sich Spieler, die eine physische Kopie eines der beiden Spiele besitzen, an EA wenden, um ihr kostenloses Upgrade zu erhalten. Das Unternehmen hat jedoch noch keine entsprechende Webseite eingerichtet.

FIFA 21- und Madden NFL 21-Spieler müssen also noch warten, bis der Umstieg auf die nächste Konsolen-Generation starten kann. Auch muss noch vollständig geklärt werden wie der Umstieg funktioniert.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020

Die beiden EA Sports-Titel bei uns im Review

Wir haben beide Spiele für euch getestet. FIFA 21 hat bei uns einen Score von 8/10 erhalten:

„FIFA 20 war nicht schlecht, aber es gab viele Mängel am Gameplay die FIFA 21 fast 1:1 übernommen hat. Es ist nicht mehr als ein Update.“

Madden NFL 21 war nicht ganz so erfolgreich mit einem Score von 7/10:

„Gut gelungene Sportadaption, die einige Madden-Veteranen leider auf der Strecke zurücklassen wird.“

FIFA 21 und Madden NFL 21 werden am 4. Dezember für PlayStation 5 und Xbox Series X verfügbar sein.