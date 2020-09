Madden NFL 21 (PS4) – Review

Madden NFL 2021 - (C) EA, EA Sports

Mit Madden NFL 21 startet Electronic Arts in die neue Football Saison. Erhältlich ist der neue Titel der Reihe auf Playstation 4, Xbox One, PC. In unserem Review wollen wir herausfinden, ob EA es geschafft hat langjährige Fans bei der Stange zu halten und zeitgleich unerfahrene Spieler hinzuzugewinnen.

Twentyfour! Fourty Two! …. BÄMM!

Superbowl XX. Mein allererster Superbowl. 1986 traten die Chicago Bears gegen die New England Patriots an. Die Bears gewannen gegen die Patriots mit 46:10. Selbst der Superbowl Shuffle Song der Bears ist mir in Erinnerung geblieben. Ein Event das meine Begeisterung für diesen Sport entfacht hat, der bis heute anhält.

Sehen wir der Tatsache mal ins Auge. Sportspiele sind im Allgemeinen zu Kader-Updates geworden. Grafisch holen ein Großteil der Ableger bereits das meiste aus der aktuellen Konsolengeneration heraus. Der Sound ist nahezu vom echten Sporterlebnis nicht mehr zu unterscheiden und auch die Regelwerke sind 1:1 umgesetzt worden. Mal schauen womit wir im diesjährigen Ableger überrascht werden.

„Hat man erst gelernt aufzugeben, wird es zur Angewohnheit“ -Vince Lombardi (Football Coach Legende, Head Coach der Green Bay Packers)

Madden NFL 21 – Das Ding mit dem Ei

Wer bereits den Vorgänger gespielt hat, wird sich in Madden NFL 21 schnell zurechtfinden. Außer an einigen Spieltechniken haben sich die Entwickler von EA nicht viel Innovatives einfallen lassen. Diverse Spielzüge der Offensive wurden abgeschwächt und im Gegenzug die Defensive um einige Steuerelemente bereichert.

Für Neuzugänge wird es etwas Eingewöhnungszeit benötigen. Die Steuerung ist aber zu keinem Zeitpunkt unfair. Es bedarf einfach an etwas Zeit bis die Spielmechanik in Hand und Auge übergeht.

Der Superstar X-Factor, der bereits in Madden NFL 20 eingeführt wurde, ist auch dieses Jahr mit dabei. Bestimmte Spieler bekommen hier einen Buff mit den sie in der Offensive bzw. Defensive für kurze Zeit einen Vorteil herausholen können. Mit Max Security bekommen Receiver einen sichereren Griff oder mit Run Stuffer wird die Offensive stark behindert.

Madden NFL 21 – Face of the Franchise

Der spielbare Dokumentarfilm-Karrieremodus, wo wir einen selbst erstellten Rookie von der Highschool hindurch in die NFL und bis zum Superbowl spielen können. Dabei durchleben wir aber nur linear die Highlights der erwähnten Karriere. Entscheidungen in Pressekonferenzen haben nur rudimentär noch Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Leider konnte ich dem Modus nicht viel abgewinnen, da vor allem die Cutscenes für mich sehr viel langweilig waren.

Abseits des Karrieremodus gibt es wieder verschiedene Onlinemodi, die uns zum mit einander spielen einladen. Sehr viel Spaß haben mir hierbei The Yard gemacht. Ähnlich wie in VOLTA Football aus FIFA, treten wir in kleinem Team in „actionhaltigen“ Matches gegen andere Spieler an.

Mit unseren verdienten XP werden Avatar und Fähigkeiten freigeschaltet. Im Shop stellen wir unseren eigenen Stil noch ein Outfit zusammen, welches wir dann auf dem Platz ordentlich zelebrieren dürfen.

Fazit zu Madden NFL 21

Madden 21 ist wirklich gut gelungen. Im Vergleich zum Vorjahr fühlt sich der neue Ableger auch umfangreicher an. Leider wird das für Madden Veteranen nicht ganz ausreichen. Zu wenig sind da die Änderungen, die einen Vollpreis für die alte Konsolengeneration rechtfertigen wird. Für Neulinge ist es auf jeden Fall eine Gelegenheit sich in diese Reihe einzuklinken.

Test Wertung