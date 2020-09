NBA 2k21 © 2K

NBA 2K21 dribbelt sich seinen Weg in die nächste Runde der Reihe und möchte auf Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch punkten. Ende des Jahres soll der Titel auch auf die Next-Gen Konsolen erscheinen. Schafft es 2K, mit dem neuen Ableger innovative Wege zu gehen, oder halten sie an Altbewährtem fest? In unseren Review suchen wir nach Antworten.

I believe I can fly!!!

Seit ich in Jugendtagen Michael Jordan durch die Luft fliegen sah, hat dieser Sport mich gepackt. Wie in Zeitlupe bewegte sich diese Legende in Korbnähe, nur um kurzerhand den Basketball zu versenken. Da mir leider trotz großer Länge eine Karriere in diesem Sport verwehrt blieb, ließ ich mich nicht davon abbringen, vor der Flimmerkiste mit Joystick (Oldschool Gamepads) die Pixelfiguren tanzen zu lassen.

Seit der Pixelfiguren-Zeit sind schon einige Lenze ins Land gegangen. Trotzdem fasziniert dieser Sport bereits seit Jahren mit einer Vielzahl von Videospielen seine Fangemeinde. Durch die Jahre hinweg haben sich die Videospiele in allen Bereichen verbessert. So wurden aus Pixelfiguren fast foto-realistische Abbilder von Spielern, abgehacktes Geflimmere entwickelte sich zu homogenen Bewegungen, physikalisch korrekte Abläufe, hochqualitative Musik und Geräusche etc. Aber reicht das alles, um das Wichtigste aufrecht zu erhalten, den Spielspaß?

„Auf dem Platz Angst zu haben, bedeutet, dass man sich seiner Fähigkeiten nicht sicher ist“ -Michael Jordan

NBA 2K21 – Everything is Game

Und die Fähigkeiten sind hier einmal mehr das Ausschlaggebende. Basketball ist nicht allein den Korb zu treffen. Wichtig ist es, wie man den Ball zu dem Spieler bringt, der die Punkte macht. Dabei wird angetäuscht, gedribbelt, gepasst, Positionen gewechselt und vieles mehr, um sich den Vorteil zu verschaffen und in Führung zu gehen. Und für das haben wir pro Angriff nur wenige Sekunden Zeit.

Um uns auf diese enorme Herausforderung vorzubereiten, steht mit der 2KU ein Tool zur Verfügung, welches gerade für Neueinsteiger sehr hilfreich sein wird. Hier trainieren wir alle essentiellen Wurfarten und Bewegungsabläufe. Spielzüge und Taktiken können auf die persönlichen Vorlieben einstudiert werden. So machen wir uns schneller mit den Grundlagen vertraut, als es noch bei den Vorgängern der Fall war.

Grafisch sahen die Vorgänger bereits sehr gut aus. Und auch in NBA 2K21 stehen die Grafiken den Vorgängern in nichts nach. Die Körperbauten wurden ihren Originalen im Detail nachempfunden. Selbst die Bewegungen und Spezialwürfe wurden übernommen. Schweiß bildet sich auf den Körpern ab und rinnt der Haut herab.

NBA 2K21 – Erlebe deine eigene Karriere

Im Karriere-Modus durchleben wir unsere eigene Reise mit einem selbsterstellten Charakter und führen ihn durch die Hinterhofplätze bis zu den Stadien der NBA. Dabei starten wir als Highschool-Spieler, der sich über College-Mannschaften behaupten muss. Von den College Mannschaften haben es zehn Lizensierte ins fertige Spiel geschafft. Je besser wir uns im College behaupten können, um so besser stehen unsere Chancen, in die NBA gedrafted zu werden. Mit dem Erfolg fängt alles erst an. Schließlich wollen wir unseren Erfolg auch behalten.

Abseits des Karrieremodus laden uns verschiedene Onlinemodi ein, uns gegen andere Spieler behaupten zu können. Besonders diese haben uns besonders viel Spaß gemacht. Mit eigens erstellten Teams treten wir gegen die KI oder andere Spieler an und stellen unser Können unter Beweis.

Die Stimmung in den Stadien passt zum Spiel. Die Kommentatoren werden gekonnt in Szene gesetzt und unterhalten sehr. Das Publikum ist unterschiedlich gekleidet und wirkt nicht mehr wie frühere Retortenschlachten.

Fazit zu NBA 2K21

NBA 2K21 ist sehr gelungen. Auch wenn die ganz großen Erneuerungen fehlen mögen, so bleibt der Spielspaß dennoch an vorderster Stelle. Bin sehr gespannt, wie 2K für die NextGen Konsolen da noch eine Schippe draufpacken wollen. Wer sich bei dem Titel nicht sicher sein sollte, dem empfehle ich auf jeden Fall die Demoversion herunter zu laden.

Test Wertung