PS5 Schock-News: Heimliche Release-Verschiebung in einigen Ländern?

Die Sony PlayStation 5 (PS5) erscheint am 19. November 2020 (DE/AT/CH) für 499 Euro (Disk-Version). (C) Sony

Tokio, Japan – Sony hat in einigen Ländern dieser Welt anscheinend den Release-Termin der PlayStation 5 (PS5) verschoben! Stillschweigend und ohne Vorwarnung wurden auf den PS5-Webseiten in einigen Regionen der Release-Termin entfernt.

Wir erinnern uns an die PS5-Präsentation, die den Preis und den Release der nächsten Sony-Konsole erwähnte. Es war im Vorfeld die Rede von einer Veröffentlichung zu „Holiday 2020“. Schlussendlich sollte die PlayStation 5 in Nordamerika, Japan, Singapur, Südkorea, Australien und Neuseeland am 12. November 2020 erscheinen, im Rest der Welt – zu dem auch wir für Sony zählen – am 19. November 2020.

Advertisment

PS5: Release-Verschiebung ohne Angabe von Gründen?

Derzeit ist nur Singapur das einzige Land in Südostasien, dass noch einen Release-Termin für die PS5 hat, während andere Ländern in dieser Region keinen Termin mehr angeben. Indonesien, Taiwan, die Philippinen oder Vietnam sehen keinen Release-Termin der Sony PlayStation 5 in ihrem Land auf der offiziellen Webseite, wie MP1ST.com meldet.

Eine gestaffelte Veröffentlichung für neue Konsolen ist keine Seltenheit, deswegen war es umso überraschender, dass Sony die ganze Welt bedient – innerhalb einer Woche. Derzeit gibt es global viele Spieler, die sich nicht sicher sind, ob sie eine PS5 noch vor Jahresende kaufen können oder nicht.

PS5: Schwierigkeiten bei der Produktion?

Das PS5-Angebot wurde beschränkt, nachdem eine Herstellungsprozesse nicht so flott gingen, wie man sich das wahrscheinlich erwartet hatte. Zum einen ist die PS5 dann doch keine globale Markteinführung – wenn man genauer hinsieht, sondern wird am 12. November in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Japan, Singapur und Südkorea starten. Da Singapur als einziges Land in dieser Region hervorgehoben wurde, erklärt sich, warum sich die Webseiten in den entsprechenden Ländern nicht geändert hat.

Nach dem Start am 12.11. ist der „Rest der Welt“ dran, um eine PlayStation 5 zu bekommen, mit Ausnahme von China und Südamerika. Einige Milliarden Gamer dieser Welt werden also nicht die Chance haben die PS5 in ihrem Geburtsmonat zu bekommen. So sieht es aus! Vermutlich befinden sich die asiatischen Länder ebenfalls auf der „TBA-Liste“, also ohne genannten Release-Termin. Vielleicht erhalten wir kommende Woche eine offizielle Stellungnahme aus der Konzernzentrale von Sony in Tokio.

Das Fiasko nach der Vorbestellung der PS5 war groß. Immerhin stellten einige Online-Händler die Vorbestellung viel zu früh online und die Konsole war nach wenigen Minuten ausverkauft. Es wird schwer für Spieler, die bisher keine gesicherte Bestätigung erhalten haben, dass man auch eine PlayStation 5 am 12. bzw. am 19. November bekommt.

Bisher gibt es keine Release-Verschiebung für die PS5 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ersten Vorbestellungen sollten am 19. November 2020 bei den Spielern eintreffen.