PS5: Sony entschuldigt sich und verspricht weitere Vorbestellungen

Wie wir euch berichtet haben war die Vorbestellung der PlayStation 5 alles andere als reibungslos. Es kam zu einem heißen Durcheinander. Nachdem Sony zuvor versprochen hatte, die Fans rechtzeitig vor dem Start der Vorbestellungen zu informieren, tat man genau das Gegenteil. Darüberhinaus machten einige Händler was sie wollten und eröffneten früher die Vorbestellungen zur PS5.

All dies, zusammen mit der Tatsache, dass die Konsole beim Start scheinbar nur begrenzte Lagerbestände haben wird, bedeutete, dass viele Spieler eine PS5 vorbestellen wollten, aber es einfach nicht konnten. Überraschenderweise hat Sony seine Fehler sehr offen anerkannt.

Das Unternehmen hat sich über die offizielle PlayStation-Seite bei Twitter für die schlechte Kommunikation entschuldigt.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020