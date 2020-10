Sony verzögert exklusives PS5-Launch-Spiel, dafür wird es gratis

Destruction AllStars - (C) Sony

Die PlayStation 5 von Sony erscheint am 19. November bei uns. Obwohl es nur einige „echte exklusive Spiele“ für die PS5 gibt, wurde nun ein weiterer auf 2021 verschoben. Aber es hätte auch schlimmer kommen können.

Destruction AllStars, das exklusive PS5-Spiel von Lucid Games, wurde auf Februar 2021 verschoben. Dafür gibt es „Glück im Unglück“: sobald der Titel verfügbar ist wird er kostenlos via PS Plus verfügbar sein. Spieler die bereits vorbestellt haben bekommen eine volle Kostenrückerstattung. Es scheint also, als ob PS Plus-Abonnenten das Spiel dann behalten dürfen.

Es wäre eines der wenigen echten PS5-Spiele zum Start der Konsole am 12. bzw. 19. November 2020 gewesen. Für alle Fans wird es nächsten Monat einen neuen Trailer für den PlayStation 5-Titel geben, wie bereits vom Entwickler bestätigt wurde. Für diejenigen, die das Spiel bisher nicht verfolgt haben, ist Destruction AllStars ein Fahrzeug-Kampfspiel, bei dem man aus einer Vielzahl einzigartiger Rennfahrer und Fahrzeuge auswählen kann, um die Autos seiner Gegner zu zerstören.

Update: Destruction AllStars for PS5 is moving to February, as part of PlayStation Plus. Full details: https://t.co/ssBLOeXK9p pic.twitter.com/kgY3GqcwaA — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2020

Im Gegensatz zu den meisten Fahrzeugkampfspielen ist die Aktion in Destruction AllStars jedoch nicht darauf beschränkt, hinter dem Lenkrad zu sitzen. Wenn die Autos der Spieler zerstört wurden, können sie tatsächlich zu Fuß weiterspielen und einzigartige Fähigkeiten nutzen, um am Leben zu bleiben und sich im Spiel zu halten.

Wie wir bei Spielen wie Rocket League und Fall Guys gesehen haben, könnte das Debüt von Destruction AllStars auf PS Plus einen großen Beitrag dazu leisten , dass das Spiel auf Anhieb eine große Community hat. Ob das Spiel so spannend ist, dass diese Community erhalten bleibt, bleibt abzuwarten, aber die Fans werden es nächstes Jahr herausfinden.

Destruction AllStars startet im Februar 2021 exklusiv für PlayStation 5.