PlayStation Plus Spiele für Februar 2021

Das PlayStatsion Plus Abo bringt wieder neue gratis Spiele im Februar. Sony hat soeben die ausgewählten Games bekannt gegeben und es geht ordentlich zur Sache. Eines der Spiele ist ja bereits seit November bekannt, das PlayStation 5 Chaos Zerstörungs-Erlebnis Destruction AllStars. In den anderen beiden Spielen wird es aber nicht weniger zu tun geben, aber die Genre werden definitiv anders. Es wird nämlich fantasievoll künstlerisch oder gegen die Gesetze der Physik.

Destruction AllStars – PS5 Only

Sorge für pure Zerstörung, lass das Blech knallen und vernichte deine Gegenspieler bis die Arena tobt! PlayStation Plus bringt im Februar Destruction AllStars auf die PS5 um Fahrzeugkämpfe auf ein neues Level zu heben. Die Kämpfe in diesen Arenen gehen an die Substanz der Fahrzeuge und zerlegen diese in alle Einzelteile. Und schon ist der Sieg eurer! Oder etwa nicht? Denn die Fahrer sind die Helden des Spiels. Man kann das zerstörte Fahrzeug verlassen und sich ein neues suchen. Oder als Held die Fähigkeiten einsetzen gegen die Feinde. Allerdings ist man ein gefundenes Fressen für Gegenspieler die noch hinter dem Steuer sitzen. Also heißt es wendig bleiben und nicht überfahren lassen.

Control im PlayStation Plus Spiele Abo für Februar

Control bricht die Gesetze der Physik, die Gesetze von Raum und Zeit und auch jede Logik. Dieses Surreale und Action vollbeladene Game erklärt Spielern so wenig wie nötig und manches Mal auch einfach nichts. Die Welt verändert sich willkürlich und ist in einem Wort „abgedreht“. Control erwartet dass man selbst herausfindet, was das Game von einem will. Übernatürliche, fast telekinetische Fähigkeiten stehen zur Verfügung um hinter die Geheimnisse zu kommen. Erlebt das abstruse Action Spiel selbst im PlayStation Plus Abo für Februar 2021.

Das letzte der Februar PlayStation Plus Spiele: Concrete Genie

Charmant, fantasievoll und ein künstlerischer Augenschmaus. Concrete Genie ist ein Abenteuer der bunt schillernden Farben und Freundschaft. Eine triste und fast schon deprimierende Stadt, ein trauriger Junge und die Fähigkeit jede Wand zu einem Kunstwerk zu machen. Das bunteste der PlayStation Plus Spiele im Februar sieht einfach traumhaft gut aus und erlaubt es, dank seiner intuitiven Steuerung, den Spielern selbst zu bestimmen, wie schnell sie in der Story fortschreiten wollen. Ob man seinen Kunstwerken mehr Zeit widmet um eine möglichst schillernde Welt zu kreieren. Oder ob man einfach minimalistisch aber gezielt die Häuserwände bemalt.