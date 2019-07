Hat jemand mitbekommen, das Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios, im Mai 2019 die Remedy-Studios besuchte (via Twitter)? Nun, das ist sehr sinnvoll, wenn sich herausstellt, dass dieses Gerücht zutrifft. Eine Quelle von PushSquare behauptet nämlich, Sony stehe an, um Remedy zu kaufen.

Vor gerade einmal 2 Tagen haben wir davon berichtet: Im Sinne der PlayStation 5 erwägt Sony den Ankauf von neuen Spieleentwicklern. Warum? Ganz klar, um exklusive Inhalte anbieten zu können. Noch mehr als zuvor, weil auch Mitbewerber Microsoft/Xbox „eingekauft“ hat. Die Redmonder haben sich bereits Ninja Theory, Rare, Obsidian, usw. gesichert. Bleibt abzuwarten welche Entwickler als nächstes „dran“ sind. Wir haben uns dazu vor einigen Tagen Gedanken darüber gemacht. Und ja, auch Remedy wäre ein Kandidat für Microsoft/Xbox. Doch so einfach ist es anscheinend nicht. Remedy sicherte sich die Rechte von Alan Wake zurück von Microsoft.

Alles folgt einer Krümmelspur, die am Boden liegt. Warum hätte Remedy die Markenrechte von Alan Wake benötigt, wenn man nicht eine PlayStation 4/PlayStation 5-Version bringen möchte? Quasi in HD-Remaster des Xbox 360-Titels könnte anstehen.

Die „Liste der Erst-Entwickler“ von PlayStation ist beeindruckend. Mit Naughty Dog, Guerilla, Bend Studio oder Sucker Punch hat man ganz große Fische im Netz. Warum auch nicht Remedy? Wahrscheinlich wird es dann doch so sein, das der Entwickler neutral bleibt, aber zukünftig eben exklusiv für die PlayStation seine Spiele veröffentlicht. Hat man bei der Xbox 360/Xbox One ja auch gemacht. Zwischen dem finnischen Studio und Sony ist auf jeden Fall etwas im Gange. Wir bleiben natürlich dran!

Thanks Remedy people for allowing me to visit @remedygames in their beautiful office and play Control. I had lots of fun and cannot wait for the release in August! @ControlRemedy pic.twitter.com/zhDL0Q0TRZ

— Shuhei Yoshida (@yosp) May 24, 2019