Japan bekommt extra PS Plus Game im Februar!

PlayStation Plus - Gratis Games von Sony - (C) Sony, Bildmontage DailyGame

Sony hat offiziell bestätigt, dass Spieler zusätzlich zu den bereits veröffentlichten PlayStation Plus Spielen im Februar, ein extra Game im PS Plus Abo erhalten. Es gab in der Vergangenheit durchaus schon Ausnahmen, jedoch gilt generell, dass die PS Plus Spiele in allen Regionen der Welt, die gleichen sind. Manche Games unterliegen in anderen Ländern jedoch leider der Zensur oder landen auf dem Index. In Solchen fällen bot Sony immer Ersatz. Nun aber erhalten Plus Abonnenten in Japan ein extra Game.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Extra PS Plus Game im Februar – Bloodstained: Ritual of the Night

In Japan kann man sich also im Februar über ein extra PS Plus Game freuen. Bloodstained: Ritual of the Night war ein ursprüngliches Kickstarter Projekt des Castlevania Enttwicklers Koji Igarashi und erhielt weitestgehend sehr gute Reviews. In seinem Metriod und Castlevania Stil, bietet es Fans der alten Side-Scroller Action Titel ein großartiges Erlebnis. Optisch wurde es nach den ersten Feedbacks von Test-Spielern nochmals aufpoliert, wie im Trailer gezeigt wird und wirkt nun wirklich wie ein Game, welches sich behaupten kann. Die Spieler und PS Plus User in Japan, wird diese Ergänzung bestimmt freuen. Außerhalb der japanischen Region, wird man nun vielleicht mit einem weinenden Auge sich im Nachteil sehen, aber es ist wie erwähnt nicht das erste Mal, dass Sony so etwas macht.

Es wäre also durchaus auch denkbar, dass dies in Zukunft auch unsere Region treffen könnte mit einem kleinen „Extra“. Die Games die für Februar vorgestellt wurden, bieten jedoch wieder eine sehr schöne Auswahl an Erlebnissen für die Konsole. Von brachialer Action, über Science Fiction der verwirrten Stufe, bis hin zu kunstvollen Emotionen, ist für viele Geschmäcker wieder Etwas dabei. Natürlich ist es schwer, Alle Gamer zufrieden zu stellen. So gibt es auch dieses Monat einige User, welche über die Auswahl an Games schimpfen. Der generelle Tenor zu dem Februar Paket, ist jedoch sehr positiv.