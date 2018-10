Bloodstained: Ritual of the Night liefert neue Einblicke in die Entwicklung und stellt dabei den „Killer Barber“ vor.

In den monatlichen Kickstarter Updates, die zu Bloodstained erscheinen, wurde diesmal neben einigen auch ein neuer Gegner vorgestellt. Der „Killer Barber“ ein mörderischer Barbier, der seinem Namen alle Ehre macht. Mit zwei überdimensionalen Scheren an den Händen wird sich euch in den Weg stellen, wie das veröffentlichte Concept Art zeigt.

Weitere Entwicklungen aus dem Update enthalten unter anderem verbesserte Charaktermodelle und Texturen, sowie ein kurzes Video zur Platzierung von Gegnern auf Basis des Schwierigkeitsgrades. Wenn ihr euch für die Details des Updates interessiert, könnt ihr diese im offiziellen Update auf Kickstarter nachlesen.

Kickstarter Erfolgshit Bloodstained

Bloodstained: Ritual of the Night wurde 2015 von Ex-Konami Producer und Director Koji „Iga“ Igarashi als Kickstarter-Projekt vorgestellt. Es soll in die Fußstampfen der 2D-Castlevania Spiele treten, nachdem Iga Konami im Jahr 2014 verließ. Ehe Shenmue III sich den Titel unter den Nagel riss, war Bloodstained auch das bisher meistfinanzierte Kickstarter-Spieleprojekt.

Ihr spielt als Miriam, ein Waisenkind, dass von der Alchemistengilde aufgenommen und für Experimente benutzt wurde. Die Experimente mit sogenannten Magi-Kristallen führten dazu, dass sie letztlich selbst zu Kristall wurde. Dadurch haben sich die dämonischen Kräfte, die in diesen eingeschlossen waren, auf sie übertragen, wodurch Miriam in ein zehn Jahre andauerndes Koma fiel. Von diesem erwachend, empfängt sie der Alchemist Johannes, der sich schon früh gegen die Praktiken der Gilde stellte. Er konnte Miriams Kondition temporär aufhalten, allerdings nur, wenn Miriam nicht zu viele weitere Kristallsplitter sammelt. Das muss sie aber, um sich Gebel zu stellen. Er ist der einzige andere Überlebende der Experimente, wobei er durch diese seine Menschlichkeit verlor und die Splitter nun nutzt, um Dämonen in die Welt zu bringen und die Menschheit zu vernichten.

Der Release ist nach diversen Umstellungen, unter anderem wegen des Release der Switch, nun für folgende Plattformen geplant: PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Rausgefallen sind Wii U und PS Vita. Derzeit wird eine Veröffentlichung in 2019 angestrebt.

