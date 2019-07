Concrete Genie wird am 8. Oktober in Amerika und am 9. Oktober in Europa für PlayStation 4 veröffentlicht, gaben der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler Pixelopus bekannt.

Die Standard-Edition des Spiels erhaltet ihr für 29,99€, die MSRP Digital Deluxe Edition dagegen wird 39,99€ kosten. Letzteres beinhaltet einen digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook, das Add-On-Paket „Pond Design“ und das dynamische Theme „Lighthouse“ für PlayStation 4.

Zu den Vorbestellungen gehören ein PlayStation Network-Avatar-Set und das dynamische Theme „Denska“ für PlayStation 4 mit einer Dach-Szene mit spezieller Musik von Sam Marshall.

Neben zwei PlayStation VR-exklusiven Modi wird Concrete Genie beim Start auch einen Fotomodus enthalten. Es wird eine spezielle Zeitraffer-Funktion im Wiederholungsstil bieten, mit der die Spieler zeigen können, wie sie ihre Kunstwerke zusammenstellen.