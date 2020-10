Fall Guys : Twitter Emoji springt auf den Hype auf

Fall Guys Season 2 (c) Mediatonic

Der Erfolgshit von Mediatonic ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das lässt sich keineswegs Leugnen. Fall Guys ist pure Unterhaltung, sanft serviert mit einem Schuss Humor und einer kräftigen Beilage an Ärger. Ich berichte ja sehr gerne über die dicklichen Männlein, da ich selbst mich oft ins Getümmel um die Krone stürze. Falls es Jemanden interessieren sollte… in all der Zeit habe ich erst eine einzige Krone ergattern können. Ich gebe aber nicht auf. Und jetzt erhält Fall Guys auch noch einen eigenen Twitter Emoji!

Fall Guys erhält eigenes Twitter Emoji!

Twitter hat ein tolles Gespür für Trends, da diese in den kurzen Tweets die Plattform meist in Windeseile erreichen und überschwemmen. Auf die größten Trends reagiert Twitter auf eine sehr Tribut-Zollende Weise. Bei Game of Thrones zum Beispiel wurde an das Hashtag #GameofThrones oder auch #GOT (auch wenn man die Season hinzufügte) an das Hashtag von der Plattform automatisch ein eiserner Thron in Emoji Form angehängte. Solche Special Emojis gibt es für Fangemeinden die auf Twitter besonders aktiv sind. Für zahlreiche Superhelden wie #Batman, Sport-Fans um mit dem Logo ihrer Football Mannschaft ihr Team zu unterstützen. Und viele viele mehr. Jetzt wurde auch Fall Guys von Mediatonic die Ehre zu Teil für die Season 2 auch einen eigenen Fall Guys Emoji auf Twitter zu erhalten.

Yoooooooooooooooooooooooooooo WE'VE BEEN BLESSED WITH AN EMOJI HASHTAG#FallGuysSeason2 CAN WE MAKE IT TREND?!? — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 17, 2020

Der Emoji ist einfach süß!

In der Website Einbettung des Tweets wird der Emoji leider nicht übertragen, klickt man jedoch auf den Beitrag und lässt sich zu Twitter weiterleiten, so sieht man ihn. Ein süßer knuffiger Fall Guy Twitter Emoji mit einer kleinen Krone auf dem Kopf. Ein Emoji der Sieger für ein Spiel welches gerade den Beliebtheitswettbewerb gewinnt. Jetzt könnt ihr eure Tweets würdig verzieren. Seid ihr denn auf Twitter? Spielt ihr Fall Guys und wenn ja, wie viele Kronen konntet ihr euch bereits sichern? Schreibt es uns in die Kommentare!