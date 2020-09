Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4) – Review

Fall Guys : Ultimate Knockout (c) Mediatonic

Ist Fall Guys: Ultimate Knockout der nächste Indie-Hit der nicht mehr von den Spielsystemen wegzudenken ist? Nach einigen Test-Runden und entsprechend vielen verlorenen Partien, juckt es mich noch immer furchtbar in den Fingern mir endlich Mal die Krone zu holen. Ein Match zu gewinnen. Einfach ein einziges Mal der Fall Guy auf dem Solo-Treppchen zu sein. Aber was genau macht Fall Guys so zugänglich?

Fall Guys – ein Battle Royale Spiel der anderen Art

Vom Entwicklerstudio Mediatonic kommt dieses Jahr der Multiplayer Sommer-Hit. Es ist schräg, es ist süß, es ist eine Herausforderung und jede Menge Spaß. In einem K.O. Battle Royale dass auf Runden basiert, arbeitet man sich von einem Level zum nächsten. Ziel ist es immer einen gewissen Parkour oder ein Team-Event siegreich für sich zu entscheiden. 60 Spieler treten hier gegen einander an. Wenngleich man nicht gerade viel aktiv machen kann um seine Gegenspieler zu sabotieren, so wird man selbst oft genug feststellen, dass bloßes „im Weg stehen“ bereits den Sieg kosten kann.

Ist Mediatonic etwa ein Rocket League gelungen?

Als Rocket League vor Jahren als gratis Spiel für die PS4 im Playstation Plus Abo erschien, hatte niemand mit dem gewaltigen Erfolg gerechnet. Was aber machte es so großartig und erfolgreich? Und könnte es sein dass Fall Guys: Ultimate Knockout etwa die selbe Formel getroffen hat?

Wenn ich euch nun sage, dass ich theoretisch meiner Mutter (die noch nie ein Videospiel gespielt hat) den Controller meiner Playstation 4 in die Hand drücken könnte und sie kann diese Spiele zocken, dann wäre das nicht übertrieben. Sie würde vermutlich nicht gewinnen. Aber die Spielmechanik ist simpel genug um sie in wenigen Worten verständlich zu erklären. Im Falle von Rocket League wäre das; Gas geben, lenken, springen. Damit gewinnt sie kein Turnier, aber sie kann loslegen.

Fall Guys setzt auf das selbe Konzept. Laufen, springen, greifen. Mit diesen drei Befehlen ist jeder Spieler sofort im Game.

Fall Guys: Ultimate Knockout – Takeshi’s Castle aufpoliert

Fall Guys : Ultimate Knockout trifft einen Nerv bei seinen Spielern. Ein Erfolgsrezept dass nicht neu erfunden wurde. Zurecht wird mancher sich fühlen als würde er als Kind wieder vor dem Fernseher sitzen und eine Folge von Takeshi´s Castle sehen. Besser gesagt, selbst mitspielen. Die Tore durch die man laufen soll, bei denen Man nicht weiß welche aus Papier und welche aus Holz sind. Die Plattformen über die balanciert wird, nur um danach einem großen Schaumstoff-Schläger auszuweichen der einen wieder in das Wasser beziehungsweise das Aus prügelt. Bis hin zu den von Schleim rutschenden Steigungen die man erklimmen will, während gigantische Bälle auf einen zurollen.

Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen, aber sie unterhalten heute noch genauso wie damals.

Der Weg bis ins Finale.

Ziel ist es sich in jeder Runde zu qualifizieren. Hier gilt das Gesetz des Schnelleren. Während in manchen Matches die Anzahl entscheidet (z.B: die ersten 25 im Ziel) wer qualifiziert wird und wer nicht. Gibt es auch Team basierende Runden oder auch jene Matches die auf blanke Zeit gehen. Je nachdem welchen Modus das Level in dem man sich befinden hat, ist man entweder sofort ausgeschieden sobald man in den rosa Schleim fällt, oder bekommt nach einem schnellen Respawn die Chance sich nochmals vor zu kämpfen. Solange die Runde noch läuft, ist lange nichts entscheiden in diesem Spiel.

Ob man nun gewonnen hat oder nicht, am Ende wird stets der Einsatz belohnt mit einer Ingame-Währung um welche man sich kosmetische Goodies kaufen kann. Seien dies nun Kostüme in form von Hot Dogs, Ananas, Dinosauriern und vielen Mehr. Über die Sieges-Pose, falls man in der Lage ist sich die Krone zu ergattern. Oder Designs in welcher Farbe die Unterwäsche des eigenen Fall Guys dargestellt werden soll.

Fall Guys ist derzeit jeweils im Playstation Store oder über Steam um € 19,99 erhältlich.

Fazit zu Fall Guys: Ultimate Knockout

Zwischen Rage-Quit und „Eine Runde spiel ich noch…“

Das Battle Royale Game Fall Guys : Ultimate Knockout ist im vergleich zu seinen Stil-Kollegen kein Shooter. Es geht nach dem Prinzip von Takeshi’s Castle, darum sich durch schräge Jump’n Run Levels zu manövrieren und am Ende einfach geschickter zu sein als die anderen Spieler. In 25 verschiedenen Levels wird man auf die Probe gestellt. Während manche einen Respawn ermöglichen und so die Chance sich wieder vor zu arbeiten, gibt es andere die einen sofort eliminieren. Das Spielkonzept ist auf puren Spaß ausgelegt. Es ist nicht nur selbsterklärend was zu tun ist, sondern auch sofort spielbar. Mit einer Steuerung die sich auf Springen, Greifen und Vor-Hechten beschränkt, kann selbst ein absoluter Gaming-Anfänger sofort Anschluss finden. Und egal wie gut du glaubst zu sein, du bist nicht gefeilt davor dass deine Mitspieler dir nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Hoher Spaß-, Sucht- und Wiederholungsfaktor!

Test Wertung