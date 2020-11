Fall Guys 10 Millionen Mal verkauft

Mediatonics Erfolgstitel Fall Guys ist weiter auf einem Siegeszug. Nun hat es die Verkaufsmarke von 10 Millionen Kopien auf Steam geknackt. Das wirklich interessante ist jedoch, dass erst Ende August eine Statistik veröffentlicht wurde, wonach Fall Guys bei 7 Millionen verkaufen Exemplaren lag. Stand 30 August 2020. Das Game hat also seit diesem Datum nochmals 3 weitere Millionen Stück verkaufen können. Das Multiplayer Phänomen scheint an Popularität nur zuzulegen und Season 3 wurde noch größer angekündigt.

I'll give out this unreleased Dark Knight costume to whoever ratios this tweet the hardest in the next 24 hours

"Why Do We Fall, Sir? So That We Can Learn To Pick Ourselves Up." – Alfred Pennyworth pic.twitter.com/uYaeF4u2J1

— Fall Guys | Oliver gone 🚫🌶️ | (@FallGuysGame) November 12, 2020